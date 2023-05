Forrozão do Recanto do Chorinho: Forró, Chorinho, Bolero e muito no amor

O Forrozão do Recanto do Chorinho (28.05), promete muita animação com as atrações: Mimi do Acordeon, Regional Recanto do Chorinho, Anna Aparecida, Lene Hall, que prometem um repertório bem típico, sem faltar o bom e o velho chorinho e músicas apaixonadas.

A festa começa a partir às 16H no Bar e Restaurante Recanto do Chorinho que fica localizado no Parque da Cidade, no Bairro Industrial, Zona Norte da Capital [próximo ao primeiro Posto Policial do Parque]. O ingresso custa R$ 15,00 e está a venda no local do evento.

Mais informações através do telefone (79) 9 9933-1361.

O QUE: Domingueira Favorita

QUANDO: 28.05 (DOMINGO)

HORÁRIO: 16H

ONDE: BAR E RESTAURANTE RECANTO DO CHORINHO, PARQUE DA CIDADE, BAIRRO INDUSTRIAL.

ENTRADA: R$ 15,00 (na bilheteria da casa)

ATRAÇÕES: MIMI DO ACORDEON E CONVIDADOS.REGIONAL RECANTO DO CHORINHO, ANNA APARECIDA E LENE HALL.

Da assessoria