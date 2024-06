Forrozeiros consideram Arraiá do Povo o melhor festejo junino do Brasil

Arraiá do Povo e Vila do Forró têm conquistado o coração dos sergipanos e turistas

O Arraiá do Povo, localizado no coração da Orla da Atalaia, em Aracaju, tem ganhado destaque como o principal festejo junino do país. Conhecido por celebrar as tradições nordestinas durante 30 dias, o evento, realizado pelo Governo de Sergipe, tem conquistado o coração dos forrozeiros sergipanos e turistas, conforme os relatos ditos na noite deste domingo, 9.

Para a farmacêutica mineira Tamires Marques, que reside há dez anos em Aracaju, o Arraiá do Povo se destaca não apenas pela qualidade musical, mas também pela oportunidade de gerar emprego e renda. “Esse festejo é o melhor do Brasil e de extrema importância, porque movimenta a economia do nosso estado. Eu não sou daqui, mas me tornei sergipana e a minha fonte de renda é daqui. Portanto, o evento possibilita maior circulação de dinheiro, atrai mais turistas e o próprio povo sergipano”, ressaltou a mulher, que estava acompanhada do esposo e da filha.

“O Arraiá do Povo está muito bonito e organizado, possui várias atrações, inclusive regionais. É um lugar que une a família e, para quem gosta de curtir um pouco mais do forró tradicional, temos essa Vila bonita, com várias atrações musicais, brinquedos e outras oportunidades para a criançada”, foi o que disse o médico urologista Bruno Garcia, acompanhado da família. Ele ressaltou que o ambiente é completamente seguro. “A polícia está sempre presente, ela é ostensiva, não é agressiva, é uma polícia tranquila, que fica observando todo mundo”, completou.

A professora aposentada Marilita Magalhães, do estado de Minas Gerais, disse que vem pela primeira vez ao São João do Nordeste,. Ela também considerou o Arraiá do Povo como o melhor do país. “A festa aqui é surpreendente, muito linda, muito enfeitada e receptiva. É o verdadeiro São João. Essa não é a primeira vez em Sergipe, mas, no São João, sim. Pretendo retornar várias vezes”.

Já o pernambucano João Silva, que mora há quatro anos em Aracaju, também não perdeu a oportunidade de elogiar o Arraiá e, mesmo sendo de uma região conhecida por realizar grandes eventos juninos, não tergiversou: “Com toda a certeza é o melhor festejo junino do Brasil. Esse ano superou as minhas expectativas. Tanto na estrutura, que este ano o espaço da arena foi ampliado, quanto das atrações musicais, organização e segurança”, disse João, que estava acompanhado do seu esposo.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

ASN – Foto: Erick O’Hara