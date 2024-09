Fortalecimento da autoestima é aliado da saúde mental

Trabalhar a aceitação e a autoconfiança através da estética pode melhorar a qualidade de vida e prevenir ou evitar o agravamento de doenças como ansiedade e depressão

Neste mês, campanhas do ‘Setembro Amarelo’ evidenciam a importância do cuidado com a saúde mental, focando na prevenção ao suicídio. Dados da Organização Mundial da Saúde apontaram que, em 2023, cerca de 11,7 milhões de pessoas no Brasil sofriam de depressão e 18,6 milhões, de transtorno de ansiedade. Uma das formas de promover o bem-estar é focar no autocuidado, que está ligado a bons hábitos em todos aspectos da vida.

A CEO da Emagrecentro Aracaju e terapeuta comportamental com especialização em Neurociência, Viviane Lins, diariamente acompanha casos de sucesso de fortalecimento da autoestima. Para ela, trabalhar a aceitação e a autoconfiança através da estética pode melhorar a qualidade de vida e prevenir ou evitar o agravamento de doenças como ansiedade e depressão.

“Nós não percebemos o quanto a estética e o cuidado com o corpo são importantes. O ideal é estarmos atentos a nós mesmos, olhando-nos com cuidado”, pontua.

A microempreendedora Edildes Ramos é prova disso. Ela conta que teve uma virada de chave em sua vida após realizar procedimentos na Emagrecentro Aracaju.

“Eu vivia com a autoestima baixa, todas as roupas que eu vestia não me serviam bem, a minha barriga me incomodava. Resolvi vir para uma consulta e estou gostando muito dos procedimentos. O primeiro foi uma aplicação de enzimas que durou 10 sessões, e depois duas sessões de criolipólise. Com os resultados, eu estou muito feliz e me sinto muito menos ansiosa em relação ao meu corpo”, afirma.

A CEO da Emagrecentro Aracaju acredita que a vontade de mudar tem que vir de dentro e todas as pessoas devem buscar o bem-estar. “Seja através de procedimentos estéticos ou do cultivo de uma atitude positiva em relação a si”, diz Viviane Lins.

Procedimentos

A Emagrecentro Aracaju possui procedimentos para os mais diversos objetivos, seja mudança de estilo de vida, com o Método 4 Fases (desintoxicação; emagrecimento, reeducação alimentar e manutenção), ou resultados imediatos, como Crio HD e Endolaser.

“Quando o cliente está acima do peso, quer ter uma visão melhor de si, mudar o estilo de vida, a gente indica o Método 4 Fases. Ele vai aprender a ter uma relação melhor com a comida, vai ter um cuidado maior com o próprio corpo”, explica a CEO da Emagrecentro.

Procedimentos faciais também são uma opção para melhorar a relação com a estética. “A gente preza pelo embelezamento natural, então vai desde uma harmonização facial com resultado mais natural a procedimentos que previnem o envelhecimento da pele. O ideal é fazer uma consulta avaliativa para entender o que mais se encaixa”, completou Viviane Lins.

Sobre a franquia

A Emagrecentro é uma empresa pioneira no mercado brasileiro que investe em pesquisa, inovação e tecnologia, guiando-se sempre pelos pilares da ciência e da ética, para oferecer excelência em seus serviços, produtos e tratamentos de estética, saúde e bem-estar.

Em Aracaju, a franquia está localizada na Avenida Barão de Maruim, 639, bairro São José. Há 12 anos, a Emagrecentro Aracaju ajuda diversas pessoas na mudança do estilo de vida, recuperação da autoestima e manutenção do autocuidado.

Referência em emagrecimento saudável, a Emagrecentro Aracaju já foi contemplada duas vezes com o prêmio de melhor unidade do Brasil, esteve entre as três melhores unidades do país por três anos consecutivos, e foi a eleita a melhor clínica de estética de Sergipe pela Feira de Beleza e Cosméticos (Fessbell).

