Uma forte ventania arrancou na tarde desta segunda-feira (01), parte do telhado de uma lanchonete na Orla da Atalaia, em Aracaju, provocando estagros.

A Defesa Civil informou que não há registro de feridos, até o momento.

Vídeos que circulam na internet mostram a força do vento em forma de redemoinho e acabou deixando as pessoas assustadas. As imagens mostram cadeiras sendo jogadas a distância.

Além da ventania, comerciantes afirmaram choveu bastante no local.

Foto redes sociais