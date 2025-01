Fortes chuvas estão sendo monitoradas pelo Governo do Estado; Alguns eventos marcados foram cancelados

O Governo do Estado está monitorando as chuvas que começaram a cair em todo o estado no final da tarde desta sexta-feira (10).

O governador Fábio Mitidieri convocou a Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), para alinhar as medidas de atendimento à população, em caso de necessidade.

A Defesa Civil havia emitido um alerta de probabilidade de chuvas moderadas a intensas, com raios, trovões e ventos fortes no estado, para as próximas 72 horas. Segundo o órgão, por volta das 20h já havia 85 milímetros (mm) de chuva, volume considerável. “Caso seja necessário uma intervenção por meio do plano de contingenciamento, o Estado adotará, sem dúvida, todas as medidas necessárias. Mas este é um momento de monitoramento”, declarou o governador Mitidieri.

Alguns eventos que estavam marcados para este fim de semana foram cancelados em decorrência da chuva, como o SE Mapping, este último programado para a praça Fausto Cardoso, em Aracaju, neste sábado, 11. “O plano de contingência do Estado já foi elaborado desde o início da gestão, em 2023, ele está pronto, cada um com suas responsabilidades, sabendo como deve atuar. Mas ele só é colocado em prática em caso de necessidade. No momento, nós estamos monitorando toda a chuva, em contato com os coordenadores de Defesa Civil das cidades. Já houve treinamento antecipado do plano”, disse o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto.

A Defesa Civil passou algumas orientações para a população, como não se abrigar debaixo de árvores e marquises, não estacionar próximo a torres de transmissão e placas de propaganda e se, perceber a possibilidade de áreas de risco, entrar em contato com a Defesa Civil do município. Para o interior, o número é 193, e para a capital, 199.

Foto: César de Oliveira