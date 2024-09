Fórum debate construção civil com o apoio do Sebrae

O Fórum Norte Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC) está em sua sétima edição

O Sebrae participou nesta quinta-feira, 19, da abertura do Fórum Norte Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), no auditório do hotel Quality. O evento reúne construtoras, incorporadores, autoridades e profissionais da área para discutir e fortalecer a construção civil nas duas regiões do país.

Dentre os temas debatidos durante o evento, entre aspectos financeiros e geração de emprego e renda, ganharam destaque o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. São dois programas de políticas públicas, que impulsionam o setor e que demandam muito das grandes e médias empresas, mas que também têm como suporte as micro e pequenas empresas.

De acordo com a superintendente do Sebrae, Priscila Felizola, os pequenos negócios dão sustentação à esta indústria. Ela destacou a importância dos MPE também na criação de empregos, pois “os últimos dados da Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) apontam que, enquanto as médias e grandes empresas demitiram 522 trabalhadores de janeiro a julho, os pequenos negócios contrataram 2.491 no mesmo período, e isso se reflete no setor da construção civil”.

“O Sebrae tem um papel crucial nesse contexto. Como instituição de apoio aos pequenos negócios, estamos comprometidos em fortalecer cada elo da cadeia produtiva da construção civil. O papel dos pequenos negócios é muito relevante, pois eles fazem parte desta cadeia, são fornecedores das grandes empresas e dão sustentação a esse segmento tão importante para nossa economia. E é por isso que acreditamos firmemente que o futuro da construção civil passa, também, pelo fortalecimento dos pequenos negócios.”, afirmou.

Para Marcos Holanda, presidente do FNNIC, a construção civil organizada tem o poder de olhar para as regiões Norte e Nordeste e enxergar os seus maiores potenciais. E o Sebrae é um grande apoiador desta ideia.

“O Norte e o Nordeste precisam muito do trabalho do Sebrae e, por esta razão, sempre o buscamos como parceiro. O Sebrae está presente em todos os nossos eventos. Queremos que o restante do Brasil veja as duas regiões com olhares de desenvolvimento, acreditamos na inserção delas na realidade do Brasil. Este é um desafio que temos, que o setor de construção do Norte e do Nordeste seja inserido de uma vez por todas no eixo do desenvolvimento”, explicou.

O evento se estende até a sexta-feira, 20, e é promovido pelo Fórum, em parceria com a Associação Sergipana de Obras Públicas e Privadas (Aseopp), e conta com o apoio do Sebrae, Governo do Estado de Sergipe, Banco do Estado de Sergipe dentre outros.

Foto: J. Dionísio

Por Por Yasmin Deda