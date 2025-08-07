Fórum do Forró está de volta e traz pré-estreia do filme “Légua Tirana” em Aracaju

O Fórum Nacional do Forró de Aracaju está de volta ao calendário cultural de Aracaju e, para marcar esse retorno, a programação deste ano traz um destaque especial: a pré-estreia do filme nacional “Légua Tirana”, uma obra que resgata a história do forró e de seus grandes protagonistas, com destaque para o Rei do Baião, Luiz Gonzaga.

A exibição será no próximo 13 de agosto, no Cinema do Centro Cultural de Aracaju, com duas sessões gratuitas, às 15h30 e às 19h. A entrada será por ordem de chegada e está sujeita à lotação do espaço.

“Légua Tirana” mergulha nas origens do forró e apresenta a trajetória de artistas que transformaram o gênero em um dos pilares da identidade nordestina. A produção é uma homenagem aos mestres da música popular nordestina e uma celebração à força cultural do forró.

O secretário municipal da Cultura de Aracaju, Paulo Corrêa, destacou a importância da pré-estreia do filme Légua Tirana, sobre Luiz Gonzaga, dentro da programação do Fórum Nacional do Forró. Segundo ele, Aracaju integra um seleto grupo de seis capitais brasileiras a receber o pré-lançamento da produção, que traz atores, diretores e o intérprete de Gonzaga no cinema, Xambinho do Acordeon. “É uma oportunidade única de homenagear o Rei do Baião e oferecer ao público um grande feito cultural, antes mesmo da estreia nacional, prevista ainda para agosto”, afirmou.

Durante a pré-estreia, teremos a participação do diretores do filme Diogo Fontes, Marcos Carvalho e dos atores Claudia Ohana, Luiz Carlos Vasconcelos e Tonico Pereira,ao final da exibição, haverá um pocket show com apresentação de músicas da trilha sonora do filme interpretadas por Chambinho do Acordeom e Kayro Oliveira.

A iniciativa é uma realização da Secretaria Municipal da Cultura de Aracaju (Secult Aju) e marca a retomada do Fórum Nacional do Forró de Aracaju como um espaço de discussão, valorização e fortalecimento da cultura nordestina. O evento busca destacar o forró como expressão viva do povo e reconhecer o papel dos artistas e pesquisadores que mantêm essa tradição pulsante.