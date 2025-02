FÓRUM EMPRESARIAL DE SE E IGUÁ SANEAMENTO REALIZAM PARCERIA ESTRATÉGICA EM PROL DO DESENVOLVIMENTO LOCAL

O Fórum Empresarial de Sergipe, coordenado pelo empresário Geraldo Majela, promoveu hoje um almoço de negócios com a Iguá Saneamento, sinalizando o início de uma colaboração promissora com horizonte de 35 anos.

O encontro, realizado no Restaurante Otto, reuniu Fernando Soares Vieira Lima, Diretor Geral da Iguá Sergipe, e João Roberto Rocha Moraes, Diretor Institucional da Iguá Saneamento, com representantes das diversas empresas que integram o Fórum.

A reunião teve como foco apresentar o potencial do empresariado sergipano e estabelecer uma relação de sinergia com a Iguá, que assume a responsabilidade pelos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em 74 dos 75 municípios do estado (com exceção de Capela).

A diretoria do Fórum Empresarial de Sergipe celebrou a aliança com a Iguá, enfatizando sua importância como uma oportunidade ímpar para apresentar as empresas e construir uma relação duradoura, baseada em um ambiente de negócios colaborativo, onde a comprovada capacidade dos empresários locais possa atender com excelência às necessidades da Iguá.

Fernando Soares Vieira Lima, Diretor Geral da Iguá, reforçou o compromisso da empresa com o progresso regional: “Estamos abertos ao diálogo com os empresários locais, buscando contemplar a todos nas áreas de atuação da empresa. Este é um momento de imersão, de ouvir e compreender o mercado. Queremos ser parceiros dos empresários, pois o sucesso se constrói em conjunto. Nosso objetivo é desenvolver mão de obra qualificada em Sergipe, valorizando o talento local.”

Durante o encontro, a Iguá Saneamento apresentou seu plano institucional, detalhando o escopo de atuação da empresa para os próximos anos em Sergipe. A Iguá chega ao estado com a missão de modernizar os serviços de saneamento, aliando investimentos, inovação e eficiência operacional. Com um contrato de 35 anos, a empresa planeja investir R$ 6,3 bilhões para beneficiar mais de 2 milhões de sergipanos.

A Iguá Saneamento se destaca como um dos principais players privados do setor de saneamento no país, presente em 6 estados e responsável por 10 operações. A empresa almeja ser referência em saneamento no Brasil, promovendo saúde, desenvolvimento e sustentabilidade para a população.

Entre as metas da empresa, destacam-se o aumento da coleta de esgoto de 35% para 90% e da cobertura de água de 90% para 99% até 2033. Adicionalmente, a Iguá pretende reduzir as perdas de água para 25% em 8 anos, modernizar a infraestrutura existente, otimizar as estações de tratamento e construir novas instalações, visando à universalização do saneamento dentro dos prazos estabelecidos e com impacto positivo para toda a população, especialmente as comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Ao final do encontro, ficou definido que será realizado um workshop com todas as entidades que compõem o Fórum, juntamente com a Iguá, para a apresentação detalhada dos planos de trabalho.

A parceria entre o Fórum Empresarial de Sergipe e a Iguá Saneamento tem o potencial de impulsionar o crescimento econômico e social do estado, gerando oportunidades de negócios para os empresários locais e promovendo a melhoria da qualidade de vida da população.

Texto e foto Marcelo Carvalho