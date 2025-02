FÓRUM ESTADUAL DE FORMAÇÃO ESPORTIVA INICIA COM PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DE 63 MUNICÍPIOS

O primeiro dia do Fórum Estadual de Formação Esportiva de Sergipe foi marcado por participação expressiva e significativa para o desenvolvimento do esporte no estado. O evento contou com a presença de representantes de 63 municípios sergipanos, além de federações esportivas, gestores, secretários, universidades e demais profissionais da área. Ao todo, foram registrados mais de 570 inscritos, contando com participantes de estados vizinhos, como Bahia e Alagoas. Na oportunidade, foi realizado o lançamento da Copa Serigy de Futebol Amador.

A ampla adesão ao Fórum demonstra o fortalecimento do esporte sergipano e o grande interesse dos profissionais da área em adquirir conhecimento e aperfeiçoar suas práticas. O evento, promovido pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (SEEL), tem como objetivo proporcionar debates e trocas de experiências para o aprimoramento da gestão esportiva no estado.

O vice-governador Zezinho Sobral destacou a importância do evento para o fortalecimento do setor esportivo em Sergipe. “Este Fórum é um marco para o esporte sergipano, reunindo profissionais e gestores comprometidos em promover o desenvolvimento esportivo em nosso estado. A troca de experiências e conhecimentos que acontece aqui certamente resultará em políticas públicas mais eficientes e em iniciativas que beneficiarão nossos atletas e a população em geral”, afirma.

A programação foi cuidadosamente elaborada para abranger diversas áreas essenciais ao desenvolvimento do esporte. Durante os dois dias de evento, serão discutidos temas como captação de recursos, elaboração de projetos esportivos, a participação e evolução da mulher no esporte, iniciativas da SEEL, panorama do esporte em Sergipe e muito mais.

Dentre os destaques da programação, estão palestras e oficinas com especialistas renomados na área esportiva, como: Fernando Rufino, o Cowboy de Aço, bi-campeão paralímpico e tri-campeão mundial de paracanoagem; Júlio Filgueira, ex-secretário nacional de Esporte Educacional do Ministério do Esporte e atual secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Inovação de Sergipe; Antônio Hora Filho, presidente da CBDE, presidente da Federação Internacional do Desporto Escolar, membro do CNE – Conselho Nacional do Esporte e presidente do Comitê Organizador dos JEBs – Jogos Escolares Brasileiros; Bárbara Pires, doutora em Antropologia Social, pós-doutora no Instituto de Medicina Social e consultora em gênero no esporte; Fernando Mezzadri, pesquisador em gestão e políticas públicas do esporte e coordenador do projeto de Inteligência Esportiva; Isania Cruvinel Sanchez, diretora de Programas e Políticas de Incentivo ao Esporte do MESP; e Joseane Salmito, diretora de Certificação da Lei de Incentivo ao Esporte do MESP.

“O Fórum de Sergipe é um momento muito rico para os novos gestores municipais que estão entrando, agora, nas prefeituras. Hoje, apresentamos, ainda, a nova Lei Geral de Esporte, vinculado com dados que nós já coletamos dos municípios de Sergipe, como quantos municípios tem conselho, tem um plano municipal de esporte, a participação das mulheres enquanto gestoras esportivas, falar um pouco do cenário de Sergipe comparando, também, com o cenário nacional, e desenvolver alguns projetos, algumas ações em conjunto, que a gente possa contribuir para a melhoria da gestão do esporte nos municípios e no Estado de Sergipe”, comenta Zezinho.

O Fórum Estadual de Formação Esportiva de Sergipe reafirma o compromisso do estado com o desenvolvimento do setor e proporciona um ambiente de aprendizado e troca de experiências entre os profissionais que atuam diretamente com o esporte. A expectativa é que as discussões e conhecimentos adquiridos no evento contribuam para a implementação de políticas públicas e iniciativas cada vez mais eficazes para o crescimento do esporte sergipano.

A prefeita Zete Matos, do município de Gararu, esteve presente no evento e não escondeu a sua satisfação. “É um momento histórico para o Estado de Sergipe. Nunca tivemos uma reunião onde todos os prefeitos e secretários fossem convidados. Hoje, tivemos uma verdadeira aula de esporte em todos os sentidos, uma lição de superação. Cada um compartilhou seu conhecimento dentro do esporte, e eu, como gestora, estou saindo daqui com uma bagagem cheia de aprendizado para levar ao meu município – e até para meus colegas que não puderam vir. Eles não sabem o que estão perdendo, vou fazer questão de repassar esse conteúdo para eles, para que, na próxima, ninguém fique de fora”, comenta a prefeita.

Copa Serigy

O lançamento da Copa Serigy de Futebol Amador não poderia acontecer em melhor oportunidade, já que o fórum reuniu representantes de vários municípios, que também estarão diretamente envolvidos na competição. Com um investimento estimado em R$ 1.030.029,40, a copa promete movimentar o cenário esportivo estadual, incentivando o futebol amador e promovendo a integração entre as cidades sergipanas.

“Hoje é um dia especial para o futebol amador do nosso estado. Estamos lançando oficialmente a Copa Serigy de Futebol Amador 2025, um projeto que há muito tempo desejávamos concretizar. A ideia surgiu a partir da experiência que tivemos com a Copa Aperipê do Baixo São Francisco, realizada em 2018 e 2019, que reuniu 16 municípios da região e trouxe um impacto positivo para o futebol local. O sucesso deste torneio nos motivou a expandir o formato para todo o Estado, proporcionando uma nova oportunidade para o esporte amador crescer e se fortalecer”, declara a secretária da Seel, Mariana Dantas.

A realização da Copa Serigy não seria possível sem o apoio fundamental do ex-secretário executivo de Esportes, Washington Coração Valente. Atualmente atuando no Ministério do Esporte, Washington empresta sua vasta experiência e conhecimento no futebol para a concretização desse projeto. Sua vivência nos gramados e, agora, na gestão esportiva, tem sido essencial para estruturar a competição da melhor forma possível, garantindo seu sucesso.

“Esse torneio representa uma grande oportunidade para os atletas amadores do nosso estado. Nosso objetivo é fomentar o esporte na base, oferecer estrutura e visibilidade para os talentos locais e, acima de tudo, garantir um campeonato justo e competitivo. Trabalhamos muito para que a Copa Serigy se tornasse realidade, e tenho certeza de que será um marco para o futebol amador”, afirma Coração Valente.

Um dos princípios fundamentais da Copa Serigy é a valorização do futebol amador. Portanto, é importante destacar que não será permitida a participação de jogadores profissionais de outras cidades ou estados. O torneio é exclusivo para atletas amadores, reforçando o compromisso com o desenvolvimento do esporte local e a igualdade de oportunidades para todos os participantes. Com essa iniciativa, espera-se fortalecer o futebol amador no estado, incentivar novos talentos e proporcionar momentos inesquecíveis para atletas e torcedores. A Copa Serigy 2025 promete ser um marco para o esporte regional e um exemplo de organização e dedicação ao futebol de base.

Foto: Arthur Soares