Fórum sobre Futebol Feminino de Aracaju atinge 50% das vagas

Menos de uma semana após abertura das inscrições, o Fórum sobre Futebol Feminino de Aracaju registrou 50% das vagas ofertadas, o que demonstra um indício do sucesso do evento marcado para ocorrer entre os dias 24 e 27 de julho. As inscrições seguem de forma gratuita e podem ser realizadas na página oficial da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp) no instagram ou pelo link https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/portal_cursos_eventos/area_interna_portal_cursos_eventos.jsf

A 1ª edição do fórum reunirá atletas, pesquisadoras e treinadoras para discutir desafios e avanços da modalidade. O público-alvo são profissionais e estudantes de educação física, além de pessoas envolvidas e interessadas no futebol feminino. A programação vai contar com palestrantes de renome nacional e mulheres que colaboram com o crescimento da modalidade em Sergipe.

A abertura da programação será no Delmar Hotel Aracaju, dia 24 de julho, às 8h, com as palestras da primeira treinadora campeã da Libertadores da América Feminina, Lindsay Camila, e uma das pioneiras da Seleção Brasileira nas Olimpíadas, Mariléia dos Santos, conhecida como Michael Jackson. Serão ao todo quatro dias de evento, entre palestras e vivências práticas.

Confira programação completa:

24/07 – Mariléia dos Santos, a lendária “Michael Jackson” da seleção brasileira, hoje diretora no Ministério do Esporte, fala sobre políticas públicas para o futebol feminino no Brasil;

24/07 – A treinadora internacional Lindsay Camila Teles, com experiência internacional debate o cenário global da modalidade;

25/07 – Pesquisadoras de destaque como Vanessa Menezes (UEM-PR) e Júlia Barreira (UNICAMP) apresentaram estudos de caso sobre os desafios enfrentados pelas atletas em diversas regiões do país;

25/07 – A técnica da equipe feminina do Confiança, Eliatriz Almeida, a diretora de Competições da Federeação Sergipana de Fut7, Carla Andrea e a pesquisadora da UFS, Camile Vitória debatem o tema: “Realidades e Possibilidades”, onde compartilharão experiências e propostas concretas para o fortalecimento da modalidade em Aracaju.

A programação continua no sábado (26) com uma vivência prática no campo de futebol da UFS, onde atletas, convidadas e participantes trocarão experiências em uma manhã de integração, treino e celebração do esporte feminino.

No domingo, haverá uma visita técnica ao estádio Adolfo Rollemberg e aos campos de futebol do Porto D’Antas e do Parque da Sementeira. Nestes dois dias, a técnica Lindsay Camila estará supervisionando as atividades.

A iniciativa é uma realização da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte de Aracaju (SEJESP), em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), fortalecendo o compromisso conjunto com o desenvolvimento do esporte, da pesquisa e da inclusão.

Da assessoria – Foto: Mikael Machado