Francisco Carvi imerge no samba e anuncia seu novo single “Atual Lembrança”

Entre poesia, melodia e cicatrizes, Francisco Carvi conhecido por ser uma das vozes que expandiu o R&B sergipano, agora imerge no samba e anuncia seu novo single “Atual Lembrança”, que chega às plataformas no dia 4 de julho.

Cantor, compositor e ator sergipano, Carvi segue desenhando sua identidade artística no encontro entre a sensibilidade e a potência da própria voz — voz essa que, mais uma vez, se ergue para transformar sentimento em arte.

“Atual Lembrança” é um samba melancólico que fala sobre amor próprio, autossuficiência e sobre a dor de ser lembrança na vida de alguém. A faixa traz a perspectiva de quem é colocado como um “erro” na vida de outra pessoa, mas que carrega a consciência do seu próprio valor. É sobre escolher a si mesmo, mesmo quando amar também dói.

A sonoridade mescla o samba tradicional com uma pegada contemporânea que já é identidade do artista o R&B, trazendo influências de artistas como Sorriso Maroto, Belo, Carol Biazin e Gloria Groove, criando uma atmosfera emotiva, porém empoderada. É uma faixa que abraça a vulnerabilidade, mas não abre mão da liberdade e da força de quem canta.

“É sobre perceber que continuar insistindo nem sempre é resistência. Às vezes, escolher ir embora é o ato mais forte, mais assertivo e mais amoroso que podemos ter por nós mesmos”, define Carvi.

Com uma estética que une delicadeza e intensidade, a canção se apoia no elemento água, símbolo da identidade visual deste lançamento, representando fluidez, limpeza, transformação e também profundidade emocional. Em tons de azul e branco, desta vez na narrativa da música, Francisco Carvi se despede de ilusões, e escolhe se equilibrar no que a vida oferece de mais instável: o próprio sentimento.

“Atual Lembrança” é o terceiro lançamento da carreira do artista, que estreou oficialmente em 2022 com o single “Labirinto”, seguido de “Tormento” em 2023 — ambos marcados pela mesma sensibilidade crua que costura sua obra.

Francisco Carvi é um artista que canta o que dói, o que cura, o que fica e o que parte. Seus trabalhos carregam mais que melodia: carrega processo, escolha, qualidade, entrega e, acima de tudo, verdade.

Texto e foto Cândida Oliveira