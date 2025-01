Franqueado da BeFly Travel Aracaju participa de corrida da Disney e incentiva sergipanos

Durante a última semana, o franqueado da BeFly Travel Aracaju, Valber Ribeiro, participou do “Dopey Challenge”, ou “Desafio do Dunga” , que consiste em correr as quatro etapas das tradicionais corridas da Disney, no Reino Mágico, em Orlando. Na ocasião, o representante da marca em Sergipe aproveitou para convidar e incentivar sergipanos interessados em participar do evento.

“É uma sensação muito única correr nesse ambiente tão divertido. O clima é tão leve e especial que os quilômetros fluem naturalmente. Com certeza, incentivo e convido a todos que possuem interesse em participar desse evento, pois é um momento que fica marcado para sempre na memória”, afirmou.

Tradicionalmente, a Walt Disney Company oferta, em todos os janeiros, quatro corridas realizadas no Reino Mágico: a Walt Disney World 5K, de 5km; Walt Disney World 10k, de 10km; Walt Disney World Half Marathon, de 21km, e o Walt Disney World Marathon, de 42km. Além disso, a empresa oferece pacotes de “desafios”, como o “Goofy’s Race and a Half Challenge”, que consiste em participar de todos as corridas com exceção da maratona, e o “Dopey Challenge”, que permite o atleta a correr em todos os dias de evento.

Os representantes da BeFly em Aracaju garantiram, ainda, que ofertarão pacotes para as corridas do próximo ano, com novidades sendo lançadas no mês de março. A empresa dispõe de uma grande variedade de pacotes e ofertas para o destino, incluindo serviços de assessoria VIP e acompanhamento, por exemplo.

Para mais informações sobre esse e outros serviços, busque por @beflytravel.aracaju no Instagram e entre em contato com a central de atendimento on-line ou visite uma das lojas físicas, na 13 de Julho, Pátio Jardins ou Decós.

Texto e foto Martins Assessoria Digital e Marketing