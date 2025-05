Franquinho Vaqueiro, Fogo na Saia e Luanzinho garantem muito forró e animação no Rancho RioMar

Evento leva música ao vivo, clima junino e diversão gratuita para toda a família nas praças de alimentação do shopping

O mês mais animado do ano se aproxima e o RioMar Aracaju antecipa as comemorações juninas, com uma programação imperdível para os forrozeiros. As atrações fazem parte de mais uma edição do Rancho RioMar, evento que acontece nas praças de alimentação do empreendimento.

Nesta sexta-feira (23), Franquinho Vaqueiro promete embalar os amantes do forró de vaquejada, na Praça Rio, com sucessos como ‘Baby eu bebi’, ‘Ousadia de vaqueiro’, ‘Miúdo clandestino’, ‘Deixa eu te provar’, ‘Vai sentir falta de mim’, entre outros.

A programação segue com a Fogo na Saia, no dia 28 de maio, na Praça de Alimentação Mar. A dupla sergipana, Xande e Nanda, promete contagiar o público com um show de músicas românticas, para os fãs da banda arrastarem o pé de rosto coladinho. Canções como ‘A força desse amor’, ‘Te amo sim’, ‘Artigo 157’, ‘Uma estrela, um Sol’ estão entre o repertório da banda.

E encerrando o Rancho RioMar indoor, Luanzinho Moraes sobe ao palco da Praça Mar, no dia 29 de maio, com suas canções que falam de amor e embalam multidões. O cantor vai aquecer o clima frio da época com músicas, como ‘Não apaguei’, ‘Mô’, ‘Colecionador de porquês’, ‘Aquele ex’, entre outras.

Além dos shows, o Rancho RioMar também é palco para a transmissão do programa Canal Elétrico, apresentado por Fabiano Oliveira e transmitido pela TV Atalaia, afiliada da Record. As apresentações iniciam sempre às 19h e o acesso é gratuito. Uma programação livre para toda família forrofiar.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto Leonardo Barreto