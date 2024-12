Franquinho Vaqueiro lança “Só Pode Ser Louco” como aposta do verão

Após o sucesso de “Deixa Eu Te Provar”, Franquinho Vaqueiro está com uma nova aposta musical que promete agitar os paredões e embalar o verão. A nova faixa, intitulada “Só Pode Ser Louco”, foi lançada nesta sexta-feira, 20, e feita sob medida para conquistar o público e ocupar um lugar de destaque nas playlists e nos paredões durante os meses mais quentes do ano. Franquinho, conhecido por seu forró de vaquejada, está confiante na escolha da canção. “Essa música é especial porque ela é pra cima e tem uma letra que pega fácil. Quero ver todo mundo dançando, fazendo coreografia, cantando e curtindo muito!”, afirmou Franquinho.

Com uma trajetória em ascensão na música nordestina, Franquinho Vaqueiro continua se destacando como um dos principais nomes do gênero. Além do lançamento nas plataformas digitais, o cantor está preparando um CD com um repertório totalmente atualizado.

Por Hivy Rha Hivy Rhafaella – Foto: Juracy Feitosa