Fred Gomes participa de Mesa-Redonda do 12º Congresso Todos Juntos contra do Câncer em SP

A 12ª edição do Congresso Todos Juntos contra o Câncer começou no dia 16 de setembro e segue até esta quinta-feira (18) em São Paulo. É o maior evento de saúde oncológica da América Latina. Foi convidado para representar Sergipe, o presidente da FIAPACE-SE que também é diretor de Relações Interpessoais do GACC-SE, Fred Gomes, foi convidado participou de uma Mesa-Redonda.

“Estou muito feliz em poder representar Sergipe neste espaço tão importante de diálogo e transformação. No painel da Mesa-Redonda, estamos discutindo os desafios enfrentados por pacientes oncológicos de Sergipe, trazendo à tona questões essenciais para melhorar a jornada do cuidado e fortalecer políticas públicas de saúde”, comemora Fred Gomes.

Robson Barros e Vanessa Melo que também são membros da FIAPACE-SE, estão no evento em São Paulo também que segue até está quinta-feira.

“Saúde é um direito de todo cidadão. Estamos aqui para fortalecer e lutar por melhores condições para os pacientes oncológicos de Sergipe”, explica Robson Barros, assessor jurídico da FIAPACE-SE.

“Estamos discutindo os desafios, dificuldades e necessidades do SUS para a saúde oncológica. É um debate muito construtivo e enriquecedor”, disse Vanessa Melo, Conselheira da FIAPACE-SE.

O congresso está reunindo profissionais da saúde como médicos, pacientes, gestores públicos e privados e representantes de associações interessados na ampliação de conhecimento sobre a oncologia, e em encontrar os melhores caminhos para a prevenção e promoção da saúde, em especial no âmbito do câncer.

“As dificuldades no SUS são grandes e os pacientes merecem um atendimento digno, com agilidade e eficiência. Estamos discutindo a realidade com o objetivo de cobrar das autoridades e buscar melhorias”, ressalta Dr Santini, pesquisador e professor da Fiocruz.

Também estão participando os principais líderes dos segmentos da saúde, ciências sociais, políticas públicas, pesquisa e governo, para que juntos possam promover discussões aprofundadas sobre os desafios, conquistas e inovações com foco na Oncologia.

