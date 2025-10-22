Fredson Navarro faz lançamento do livro ‘O Vagalume’, em Aracaju

O jornalista Fredson Navarro vai fazer o lançamento oficial do livro ‘O Vagalume – 20 anos de entrevistas e memórias do menino que virou jornalista’ na terça-feira, 28 de outubro, no Museu da Gente Sergipana, em Aracaju, entre 17 e 21h. O pré-lançamento vai ocorrer na Bienal Internacional do Livro em Itabaiana, entre 10 e 22h no Shopping Peixoto. A obra é da Editora Dika Publicações Exclusivas, do Grupo Infographics.

“Trago no livro registros de bastidores das entrevistas mais marcantes nestas duas décadas de jornalismo. Narro detalhes, sensações e curiosidades das minhas experiências com cada personalidade. Quero contar com a presença de todos que gostam do jornalismo e também de quem tem curiosidade para saber o que rola nos bastidores das entrevistas com os artistas”, convida o escritor.

O prefácio do livro é assinado pelo cantor baiano, Netinho. A obra conta ainda com uma entrevista exclusiva com a diretora de TV, Marlene Mattos.

Sinopse

Aos 12 anos, em Itaberaba (BA), Fredson Navarro descobriu que tinha nascido para o jornalismo. Criou seu primeiro jornal, O Vagalume, inspirado nos insetos luminosos que iluminavam a infância dele e, desde então, nunca deixou de observar o mundo com olhos atentos de repórter.

De pequenos jornais escolares e comunitários a entrevistas com artistas consagrados, Fredson segue percorrendo uma trajetória marcada por ousadia, paixão e dedicação. Incentivado desde cedo, trocou a Bahia por Sergipe para cursar Jornalismo em Aracaju, onde construiu uma carreira sólida e reconhecida.

Em ‘O Vagalume – 20 anos de entrevistas e memórias do menino que virou jornalista’, o autor reúne histórias inesquecíveis de personalidades que marcam a trajetória dele, revelando bastidores, aprendizados e encontros. Mais que memórias, este livro é um convite para acompanhar o brilho de um menino que ousou sonhar — e fez da palavra o seu farol.

Fredson Navarro: duas décadas dedicadas ao jornalismo

Com uma trajetória marcada por dedicação, versatilidade e reconhecimento, Fredson Navarro consolidou-se como uma das principais referências do jornalismo em Sergipe. Escritor e jornalista, ele nasceu em Itaberaba, no portal da Chapada Diamantina, na Bahia, mas escolheu Aracaju como morada desde 2001.

Formado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Tiradentes em 2005, ampliou sua formação com especializações em Gestão Integrada da Comunicação (Unit), Mídias Digitais (USP) e Assessoria de Imprensa (Fanese). A bagagem acadêmica se somou à experiência prática adquirida em diferentes meios de comunicação.

A estreia profissional de Fredson Navarro ocorreu em 2004, na TV Sergipe, afiliada da Rede Globo, como produtor de conteúdo do portal Emsergipe.com. Depois, atuou como repórter, coordenador de jornalismo e editor do G1 Sergipe. A carreira inclui passagens por veículos nacionais e locais, como UOL, BOL, CBN, Mix FM, Rádio Jornal, TV Câmara e TV Cidade.

Atualmente, Navarro exerce a função de editor executivo nos telejornais da TV Atalaia (Record TV), além de ser editor do caderno Olho Vivo do jornal Cinform. Também atua na Secretaria da Comunicação da Prefeitura de Aracaju e é CEO da Navarro Comunicação.

Com 20 anos de carreira, construiu um percurso de sucesso com 40 prêmios estaduais e nacionais que reconhecem sua atuação em diferentes áreas do jornalismo. Em 2020, idealizou e lançou o Prêmio Olho Vivo, iniciativa que se tornou uma marca no calendário sergipano ao homenagear os profissionais que mais se destacam a cada ano em Sergipe. Em 2016, Navarro foi condecorado com o título de Cidadão Aracajuano e em 2023 recebeu o Título de Cidadão Sergipano. Ele também está exercendo o terceiro mandato como diretor do Sindicado dos Jornalista de Sergipe.

