FSF lamenta falecimento do secretário do TJD/SE, Ruy Carlos e decreta luto oficial

É com profundo pesar que a Federação Sergipana de Futebol (FSF) recebeu na noite deste domingo (31/08), a notícia do falecimento do secretário-geral do Tribunal de Justiça Desportiva de Sergipe (TJD/SE), Ruy Carlos de Oliveira, aos 72 anos.

Ruy estava internado em um hospital particular, na capital sergipana e não resistiu a complicações de um câncer. Há cerca de 11 anos, ele lutava contra a doença que inicialmente atingiu a próstata.

Há várias décadas, Ruy esteve com muita zelo e carinho coordenador a parte administrativa do TJD/SE. Ele teve uma trajetória marcada pela dedicação e pelo comprometimento ao futebol sergipano. Sempre atencioso e educado com todos os membros do tribunal, colaboradores da FSF, atletas, dirigentes e imprensa.

A entidade informa que a família está organizando os transmites legais e em breve vai divulgar os locais e horários do velório e sepultamento.

Em respeito ao falecimento, a Federação Sergipana de Futebol decretou três dias de luto. E em homenagem à memória de Ruy Carlos, a FSF, também decretou que a partida entre Falcon x Itabaiana pela semifinal da Copa Lotese Governo do Estado, nesta semana terá um minuto de silêncio.

O presidente da FSF, Milton Dantas e todos os funcionários da entidade lamentam a morte de Ruy Carlos de Oliveira e se solidarizam com todos os familiares e amigos neste momento de muita dor.

Ascom FSF