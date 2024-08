Fumar é fator preponderante para o surgimento de câncer de rim, bexiga e pênis

Médico urologista Rodrigo Tonin aproveita o Dia Nacional de Combate ao Fumo para alertar sobre os perigos que tanto o cigarro tradicional, quanto o eletrônico, causam à saúde humana.

O tabagismo é um dos principais fatores para o surgimento de três tipos de câncer que acometem órgãos do sistema geniturinário humano, e cuja incidência tem crescido no Brasil, especialmente entre os homens: bexiga, rim e pênis. Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimam que somente este ano 11.370 brasileiros sejam diagnosticados com câncer de bexiga; e que uma média de 600 homens no país terão o pênis amputado em decorrência de neoplasia nesta região.

Já o câncer de rim, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), é o responsável por 3% dos cânceres urológicos registrados no país, e somente em 2020 causou a morte de quatro mil pessoas, das 12 mil que tiveram a doença.

E por esses motivos é que hoje, 29 de agosto, quando é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Fumo, o médico urologista Rodrigo Tonin reforça o alerta para que a população adote, o mais brevemente possível, hábitos de vida saudáveis, e que evite ao máximo ser fumante, mesmo que passivo.

“Há muito tempo que nós, médicos, das mais variadas especialidades, orientamos os pacientes a não fazerem uso de cigarro, porque ele está diretamente associado a várias doenças graves, em diversos órgãos. No caso da urologia, o fumo está entre os fatores de risco de diversas patologias, sendo fator determinante quando se trata do surgimento de câncer de rim, bexiga e pênis”, comenta Dr. Rodrigo Tonin.

Cigarros eletrônicos aumentam o risco de doenças

E de acordo com o especialista, a preocupação da classe médica com o tema aumentou consideravelmente nos últimos anos, após a massificação dos Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs), popularmente conhecidos como cigarros eletrônicos ou vaper, cujo consumo tem aumentado assombrosamente, principalmente entre os jovens, mesmo com a proibição da Anvisa, desde 2009, quanto ao uso, fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda de vaper no Brasil.

Segundo o urologista Rodrigo Tonin, em 2023 a plataforma PubMed, do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, inseriu novos artigos científicos que tratam das consequências do uso de vaper para o sistema geniturinário.

Os resultados desses estudos mostraram que o uso do cigarro eletrônico estava associado ao risco aumentado de câncer de bexiga; maior exposição a compostos cancerígenos; evidências mistas sobre Doenças Renais Crônicas; risco aumentado de distúrbios reprodutivos e queimaduras no sistema geniturinário.

A plataforma PubMed é de uso gratuito e contém mais de 37 milhões de citações e resumos de literatura Biomédica, e de Ciências Biológicas, com o objetivo de melhorar a saúde individual e global.

“Infelizmente essa onda de uso de cigarro eletrônico vai tornar ainda maior o grave problema de saúde pública que o tabagismo já causa, a diferença é que ela trará graves consequências em um prazo de tempo ainda menor, por isso, apoio e me uno às campanhas de combate ao fumo, seja ele tradicional ou eletrônico”, afirma o médico urologista.

Sobre o 29 de agosto

A data é destinada a uma conscientização mais incisiva sobre os malefícios do fumo, em diversos aspectos e órgãos do corpo humano. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o uso do tabaco é responsável pela morte de mais de oito milhões de pessoas a cada ano, sendo sete milhões delas por uso direto do produto, e o restante por terem sido expostas ao fumo passivo.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), estudos internacionais revelaram que a fumaça do tabaco contém mais de sete mil compostos e substâncias químicas e, no mínimo, 69 deles provocam câncer. Nessa fumaça estão presentes, entre outros, monóxido de carbono, amônia, cetonas, nicotina, alcatrão (neste último estão, entre várias outras substâncias, arsênio, níquel, resíduos de agrotóxicos, polônio 210 e naftalina).

Por Andréa Moura