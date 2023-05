Funcaju abre mais de 400 vagas para oficinas gratuitas

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), publicou nesta quinta-feira (18), o edital para as Oficinas de Inverno da Escola Oficina de Artes Valdice Teles (EOAVT). As inscrições seguem até o próximo dia 26 de maio.

O edital oferta 447 vagas, para 16 oficinas, com 20% das vagas para candidatos que se autodeclaram pessoas negras, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência (PcD) ou pessoas em situação de refúgio. As oficinas serão ministradas por 12 oficineiros e contemplam as linguagens artísticas da música, dança, artes visuais (desenho, pintura e fotografia) e uma oficina específica para criação literária. O resultado com a relação dos candidatos inscritos será publicado no dia 7 de junho e as aulas acontecerão no período de 3 a 31 de julho.

A solicitação de inscrição deve ser encaminhada para o email da Escola Oficina de Artes Valdice Teles (escoladeartesoficinasdeinverno@gmail.com). No Edital, constam todas as informações referentes às oficinas, como o quantitativo de vagas, faixa etária, horários e materiais necessários. É importante destacar ainda que os alunos que frequentaram a escola no período 2023.1 não poderão participar das oficinas de inverno.

O presidente da Funcaju, Luciano Correia, destaca que essa é uma demanda fora dos semestres convencionais da escola. “As oficinas da escola Valdice Teles funcionam fora da oferta ordinária nos dois semestres do ano, principalmente nos períodos de férias, através de cursos rápidos para alunos temporários. Nossa oficina de inverno apresenta um sortido cardápio de linguagens artísticas, incluindo Criação Literária (Conto e Crônica). Na prática, isso significa que a Escola de Artes Valdice Teles funciona durante todo o ano, atendendo cerca de 1.500 alunos”, comenta Luciano.

O edital está disponível também nos perfis da Funcaju nas redes sociais – @funcaju e @eoa.vt – e qualquer dúvida adicional pode ser sanada na sede da escola ou pelo telefone (79) 3211-6913.