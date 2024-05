Funcaju anuncia abertura de inscrições para oficina de Gravura

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), inicia, no dia 18 de maio, as inscrições para a Oficina de Gravura, na Galeria de Arte Álvaro Santos. A oficina faz parte das vagas remanescentes para o semestre 2024.1 da Escola Oficina de Artes Valdice Teles. Com cinco vagas disponíveis, os interessados em aprimorar suas habilidades em gravura têm a oportunidade de participar deste evento, que será conduzido pela artista visual Sabrina Silva, experiente na produção de xilogravuras.

Segundo a coordenadora da Galeria, Bianca Leite, a oficina faz parte de uma série de ações realizadas para a valorização do espaço, que incluem exposições, visitas e oficinas. “Estamos felizes em promover mais uma oficina na Galeria como parte de um projeto de pertencimento promovido pela Prefeitura Municipal de Aracaju através da Funcaju, trazendo a população cada vez mais para ocupar espaços culturais, seguindo a ideia de incentivar a criação artística e a produção cultural em nossa cidade”, assinala Bianca.

Além do ensino prático, a oficina irá oferecer conhecimentos básicos aos participantes, como um panorama histórico sobre a gravura, a compreensão das tintas utilizadas, os suportes para matriz, além de conhecimento sobre ferramentas e criação de gravuras em MDF.

Os requisitos para participação na oficina incluem ter idade mínima de 15 anos. Além disso, os participantes deverão trazer consigo os seguintes materiais: tinta gráfica preta, goivas, chapas MDF, folhas para impressão, vela, colheres de pau, rolinhos para gravura, lenços umedecidos, thinner e panos para limpeza.

As inscrições estão abertas até o dia 15 deste mês, por meio de formulário online disponível neste link . Após o encerramento do período de inscrições, a lista dos selecionados será divulgada no dia 16 de maio de 2024, no perfil oficial da Funcaju nas redes sociais, no @funcaju.

A oficina acontece das 8h30 às 12h30 do dia 18 de maio na Galeria de Arte Álvaro Santos, localizada na rua Itabaiana, número 08, Centro.

Sobre a oficineira



Nascida em Aracaju, Sabrina Silva viveu parte de sua vida em Propriá, onde começou a ter contato com a arte popular. Em 2021, passou a pintar murais como uma nova experimentação. Iniciou suas práticas em xilogravura em 2022, e desde então vem produzindo e participando ativamente no contexto artístico da sua região.

Em 2023 se tornou membro do Fórum Permanente de Artes Visuais de Sergipe, onde esteve na produção da 4° e 5º Mostra FAVS, sendo responsável pela identidade visual, bem como participação na curadoria, expografia e montagem. Durante a 5° Mostra, ministrou a Oficina de Gravura. Participou como expositora no Salão de Artes Veste Viana, compondo a programação do 38° Festival de Artes de São Cristóvão.

Fonte e foto ASCOM/Fucaju