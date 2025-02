Funcaju divulga lista de Bloquinhos de Rua homologados em edital, em Aracaju

Dando continuidade a retomada e fomento ao carnaval de rua de Aracaju, a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), divulgou nesta sexta-feira, 21.02, a lista com os bloquinhos de rua habilitados por mérito no Edital n.º 003/2025 de Chamamento Público para Credenciamento de Blocos de Carnaval de Rua de Aracaju – Carnaval de Aracaju 2025.

Ao todo, a Funcaju recebeu 37 (trinta e sete) propostas, as quais foram analisadas seguindo critérios que a comissão julgadora avaliou em relação ao número de participantes e foliões, categoria, representante legal, valor, pontuação e habilitação documental. O edital, que teve um aporte de R$300mil, contemplará bloquinhos de rua a partir de 100 pessoas, como também teve uma modalidade para organizações de Coletivos, Ligas e Associações, poderia inscrever-se tanto pessoa física, quanto pessoa jurídica, a depender a categoria escolhida.

“A nossa gestão se esforça para dar a maior lisura e transparência aos processos culturais de Aracaju. Estamos iniciando um novo modelo na gestão da cultura da cidade, onde todos poderão ter a chance de participar e dialogar com os processos. A execução destes editais para o carnaval 2025 é só início de grandes projetos que estão por vir. Poder retomar esse fomento para os Bloquinhos de Rua e incentivar essa tradição foi uma determinação de nossa prefeita, Emília Corrêa”, disse o presidente interino da Funcaju, Fábio Uchôa.

Lembrando que os bloquinhos agora terão que passar por uma segunda fase para que a homologação da documentação, que consiste em alvarás e permissões de uso do espaço público para eventos no carnaval, para que seja efetivamente contemplado com o fomento financeiro previsto no edital.

Carnaval de Rua de Aracaju

O Carnaval de Rua aracajuano é conhecido pela rica cultura, tradição e energia contagiante dos foliões que se reúnem pelos bairros da capital sergipana e vão formando e seguindo os bloquinhos de rua, o tão tradicional Carnaval de Rua de Aracaju acontece há mais de 50 anos, unindo uma mistura de sons como: o frevo, o axé, samba, entre outras musicalidades, com a intensa participação da população e de turistas nacionais e estrangeiros, que saem em agremiações e blocos protagonistas de sua própria festa. Este edital se inseriu em uma política cultural que busca o efetivo protagonismo da sociedade, possibilitando o acesso ao recurso e a garantia de que este será bem empregado.

A lista dos bloquinhos habilitados por mérito no edital pode ser conferida por meio do link http://mapa.cultura.aracaju.se.gov.br/ e na Bio do instagram da Funcaju (@funcaju).

