Funcaju divulga selecionados do edital da Valdice Teles

A Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) divulgou nesta sexta-feira, 24 de janeiro, o resultado do Processo Seletivo 2025-1, que visa o ingresso de novos alunos nos cursos oferecidos pela instituição. O local, data e horário da prova de seleção estão disponíveis no Diário Oficial do Município de Aracaju, além de um link com mais informações nas redes sociais da FUNCAJU e da Escola de Artes Valdice Teles.

Os alunos da turma 2024-1, considerados veteranos, não serão submetidos a entrevista/seleção e não concorrerão às vagas com demais candidatos, devendo apresentar a cópia do boleto quitado no ato da homologação da matrícula.

Os selecionados e interessados devem acompanhar os canais oficiais para mais atualizações e informações. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (79) 3179-3685.

Fonte e foto AAN