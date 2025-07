Funcaju: Escola Oficina de Artes Valdice Teles abre vagas para 2025.2

A Escola Oficina de Artes Valdice Teles, vinculada à Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), torna público o Edital Nº 09/2025 para o segundo semestre de 2025. Estão sendo ofertadas 995 vagas gratuitas em cursos e oficinas nas áreas de artes visuais (desenho, pintura e fotografia), música e dança. As inscrições seguem abertas até o dia 13 de julho.

As vagas são destinadas tanto a alunos iniciantes quanto veteranos. Do total, 20% estão reservadas para candidatos que se autodeclararem pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+, com deficiência ou em situação de refúgio. Para acessar essas cotas, é necessário apresentar as declarações exigidas em edital.

Cada candidato pode se inscrever em até duas oficinas, devendo preencher um formulário específico para cada uma.

A lista de inscritos, bem como as datas e horários das entrevistas (exclusivas para iniciantes), será divulgada no Diário Oficial do Município e nas redes sociais da Funcaju a partir do dia 17 de julho. As entrevistas acontecerão entre 21 e 23 de julho. Alunos veteranos não passarão por essa etapa e não concorrem às vagas com os demais candidatos.

“A inscrição na nossa escola de artes é o primeiro passo para transformar talento em realização. Aqui, acreditamos que toda expressão artística merece espaço, orientação e desenvolvimento. Nossa missão é formar artistas conscientes, preparados e conectados com o mundo. Se você sente o chamado da arte, seja na música, nas artes visuais ou na dança, este é o seu momento. Inscreva-se e venha viver a arte com a gente”, destaca o coordenador da escola, Luis Santana.

Os interessados devem ler o Edital Nº 09/2025 com atenção antes de realizar a inscrição. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (79) 3211-6913 ou pelas redes sociais da Funcaju.

Arte: Ascom / Funcaju