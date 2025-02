Funcaju lança edital para escolha do Rei Momo e Rainha do Carnaval de Aracaju 2025

A Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), lançou o Edital para escolha do Rei Momo e Rainha do Carnaval de Aracaju 2025.

Há 9 anos que não se tem a escolha do casal que comanda as festas carnavalescas da cidade. Para o presidente interino, Fábio Uchôa, o retorno dessa tradição é um marco da gestão da prefeita Emília Corrêa. “Nós sabemos a importância que os festejos carnavalescos têm para nosso povo. Essa gestão trabalha ouvindo os anseios da população e esse edital chega para darmos início ao carnaval de Aracaju”, disse o presidente.

Para participar, os candidatos devem ter a idade mínima de 18 anos, ter desenvoltura, charme e samba no pé, características essenciais para um rei e uma rainha que precisam de muita disposição para acompanhar as programações carnavalescas da capital sergipana. Outras informações podem ser obtidas através do telefone. O período de inscrição do edital para a Rainha e do Rei Momo do Carnaval de Aracaju, inscrições de 4 a 10 de fevereiro, por meio do link http://mapa.cultura.aracaju.se.gov.br/ e na bio do instagram da Funcaju (@funcaju).

Rei Momo e Rainha do Carnaval

Segundo a Wikipédia, o Rei Momo é um personagem da mitologia grega que se tornou um símbolo do Carnaval. É ele quem comanda a folia. Possui uma personalidade zombeteira, delirante e sarcástica. Filho do sono e da noite, e acabou expulso do Olimpo – morada dos deuses – porque tinha como diversão ridicularizar as outras divindades. No Brasil se criou a figura da Rainha do Carnaval para que o simpático monarca não andasse por aí sozinho.

AAN