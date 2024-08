Funcaju promove 9º Salão de Fotografia na Galeria de Arte Álvaro Santos

A Galeria de Arte Álvaro Santos promove o lançamento do 9º Salão de Fotografia, no dia 20 de agosto, às 18h. A exposição será gratuita e contará com 26 obras, de 21 artistas sergipanos, até o dia 20 de setembro.

A Galeria de Arte Álvaro Santos (GAAS), unidade cultural da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), promove o lançamento do 9º Salão de Fotografia, no dia 20 de agosto, às 18h. A exposição tem o propósito de incentivar a produção e difusão da arte fotográfica, além de reconhecer e dar visibilidade aos talentos e tendências artísticas, com a participação da população.

O 9º Salão de Fotografia contará com 26 obras, de 21 artistas sergipanos, divididas em duas categorias: Lugares que fazem parte do município; e Cultura, fotos que retratam a cultura aracajuana e suas manifestações artísticas. Os selecionados foram escolhidos por meio de inscrições em Edital, realizadas no Mapa Cultural de Aracaju.

Segundo o presidente da Funcaju, Luciano Correia, a fotografia é uma área bastante procurada nas unidades culturais da instituição. “Desde que retomamos o Salão de Fotografia, após a reabertura da galeria Álvaro Santos, essa linguagem artística tem recebido um importante incentivo pela Funcaju. Porque, além disso, também abrimos oficinas e cursos na escola Valdice Teles para ampliar ainda mais essa política. Esperamos que essas iniciativas fortaleçam ainda mais a fotografia no nosso estado e que o Salão siga sendo uma janela relevante para revelação de novos talentos”.

A exposição contará com premiação dos três primeiros colocados, de acordo com a avaliação da Comissão Julgadora, com a quantia de R$ 10 mil reais distribuídas entre os vencedores: o primeiro colocado recebe R$ 5 mil; o segundo colocado, R$ 3 mil; e o terceiro colocado ganhará R$ 2 mil. Além disso, a Comissão também concederá Honra ao Mérito à cinco artistas, por suas relevantes participações.

A exposição é gratuita e fica aberta para visitação até o dia 20 de setembro, de segunda a sexta, das 9h às 17h. A Galeria de Arte Álvaro Santos localiza-se na Praça Olímpio Campos, em frente a Câmara Municipal de Aracaju.

Fonte Funcaju