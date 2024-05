Funcaju promove evento afrorreligioso entre os dias 23 e 31 de maio

No mês em que se comemora o Dia Mundial da África, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), em conjunto com povos e comunidades tradicionais de matriz africana de Aracaju, promove o evento “Com racismo religioso e sem reparação, não há abolição”. A programação cultural inicia no dia 23 e segue até o dia 31 de maio.

O primeiro dia de evento ocorre na quinta-feira, 23, com o espetáculo Sankofa, do HECTA Coletivo de Teatro Afro. A apresentação ocorre às 9h, na Escola do Legislativo. A programação musical acontece no sábado, dia 25, a partir das 17h, no estacionamento da antiga feira do Aratip, na Orla da Atalaia. As apresentações ficam a cargo de Cia Ekedi e Ogãs; Nagô Ogum Raio de Sol; Afoxé Di Preto; Samba de Meia Hora; Lroyê: Meu Samba é na Rua; e MC Pardall.

O fechamento do evento ocorre com a “Alvorada dos Ojás”, no dia 31 de maio, com concentração às 19h, no Abassá São Jorge, na rua Mãe Nanã, nº 70. Na ocasião, os presentes participaram de um xirê, com destino a Colina de Santo Antônio.

O evento afrorreligioso ocorre através da Emenda Parlamentar nº 213/2024 do Sr. Vereador Professor Bittencourt.

Confira a programação completa:

Evento: “Com racismo religioso e sem reparação, não há abolição”

Data: 23/05/2024

Evento: Espetáculo Sankofa

HECTA Coletivo de Teatro Afro

Horário: 9h

Local: Escola do Legislativo

Evento: “Com racismo religioso e sem reparação, não há abolição”

Data: 25/05/2024

Local: estacionamento da Antiga Feira do Aratip, Orla de Atalaia

Cia Ekedis e Ogãs

Horário: 17h às 18h30

Nagô Ogum Raio de Sol

Horário: 18h30 às 20h

Afoxé Di Preto

Horário: 20h às 21h30

Samba de Meia Hora

Horário: 21h30 às 23h

Laroyê: Meu Samba é na Rua (Com Bel Nunes e convidados)

Horário: 23h às 00h30

MC Pardall

Horário: 00h30h às 2h

Evento: ALVORADA DOS OJÁS

Data: 31/05/2024

Local: Abassá São Jorge

Concentração: 19h

Ponto de Partida: Xirê no Abassá São Jorge, Rua Mãe Nanã, nº 70, Horário: 22h

Destino: Colina do Santo Antônio.

Canteiro da Colina do Santo Antônio até o cruzamento com a Simeão Sobral, segue para a praça Fausto Cardoso e depois Praça Camerino

Arte: Ascom/Funcaju