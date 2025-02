Funcaju prorroga prazos de editas da Aldir Blanc, em Aracaju

A Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) prorrogou os prazos de inscrição dos Editais publicados referente a Política Nacional Aldir Blanc, referentes à Premiação de Pontos e Pontões de Cultura e Fomento de Projetos Continuados de Pontos e Pontões de Cultura. Ambos editais estão com prazo de inscrição até o dia 9 de março, 23h59. A prorrogação já está publicada no Diário Oficial do Município.

A decisão partiu da diretoria de Arte e Cultura da Funcaju, que, em análise interna observou que não foi promovida a adequada divulgação, bem como oficinas de facilitação e orientações ao público-alvo do Edital, face ao período de transição de gestão.

De acordo com Carlos Henrique Santos Luciani, diretor de Arte e Cultura da Funcaju, por conta disso, houve uma baixa demanda de inscritos. “Considerando que esses dois editais são de grande importância para o desenvolvimento cultural em nossa cidade e que os agentes culturais necessitavam de mais prazo, resolvemos prorrogá-lo. Vamos dar mais suporte aos agentes culturais que ainda não conseguiram se inscrever”, disse.

Para mais informações, os interessados devem acessar oMapa Cultural de Aracaju

Ascom AAN