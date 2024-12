Funcaju realizará primeira edição do Diploma Ilma Fontes de reconhecimento cultural

Na próxima segunda-feira, 23, a Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), órgão vinculado à Prefeitura de Aracaju, realizará a solenidade de entrega do primeiro Diploma Ilma Fontes. O documento tem como objetivo reconhecer e homenagear agentes culturais com notórias contribuições ao cenário artístico e cultural de Aracaju. Nesta primeira edição do prêmio, 14 fazedores de cultura recebem o Diploma Ilma Fonte, bem como grupos e coletivos de cultura. A solenidade acontecerá no auditório da sede administrativa da Prefeitura, a partir das 9h.

O Diploma Ilma Fontes é uma proposta da Funcaju, apresentada ao Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) e aprovada em reunião ordinária realizada em outubro de 2024. Já os nomes dos homenageados foram indicados e aprovados em reunião do Conselho no mês de dezembro, considerando o mérito cultural de cada indicado.

Dentre os selecionados para receber a honraria este ano estão: Aglaé D’Ávila Fontes, Cecília Cavalcante Vieira, Curta-se Festival, Elias Santos, Ivo Adnil, Joel Reis – Quadrilha Século XX, José Sergival Silva, Lindolfo Amaral, Quadrilha Junina Maracangaia, Duo Vieira – Ricardo Vieira e Rebeca Vieira, Mestre Dô (Rosualdo da Conceição), Severo D’Acelino, Tonho Baixinho e Wécio Grilo.

Segundo o presidente da Funcaju, Irineu Fontes, além de homenagear a memória de Ilma Fontes, o diploma almeja também celebrar as ações dos agentes culturais em vida. “Dedicar aos artistas o Diploma Ilma Fontes é reconhecer a contribuição de cada indicado para a existência e preservação da nossa cultura. Sergipe possui inúmeros artistas em atividade que merecem ser celebrados e reconhecidos por esse trabalho”, afirma Irineu.

Para o ano de 2025, a Fundação aprovou, junto ao CMPC, outros 14 nomes de fazedores de cultura e coletivos de arte a serem homenageados.

Sobre Ilma Fontes

Ilma Fontes foi jornalista, cineasta, escritora e ativista cultural. Formada em psiquiatria, trocou a medicina pelo jornalismo e pelas artes. Publicou livros, produziu e roteirizou curtas-metragens e séries para TV. Na literatura, além de publicações individuais, foi colaboradora de uns 100 números de antologias nacionais, sendo publicada em Portugal, na Itália, na Tunísia e na Grécia. Por quase 15 anos, ela se dedicou à curadoria do espaço cultural da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Foi produtora, roteirista e diretora do curta A Taieira, do seriado de TV A Última Semana de Lampião; dirigiu o Departamento de Produção da TV Educativa de Sergipe, onde fez inúmeros documentários e direção de cinco programas semanais: TeleSaudade, Primeira Chamada, Som-Vídeo, Aperipê Especial e Forró no Asfalto, além de produzir e dirigir todos os vts institucionais da TV Aperipê. Ela recebeu o Prêmio Anchieta de Teatro no Festival Nacional de São Mateus, no Espírito Santo.

Também atuou como diretora da Clínica Adauto Botelho, presidente do Conselho Municipal de Cultura, presidente da Funcaju, vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura, Membro do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, membro do Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro, membro da Sociedade de Cultura e do Sindicato dos Jornalistas e Radialistas de Sergipe.

