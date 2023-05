Funcap divulga lista de bares e restaurantes para o Arraiá do Povo

O resultado do chamamento público para bares, restaurantes e ambulantes que poderão comercializar na área interna do Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, foi divulgado pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) nesta terça-feira, 16, e está disponível no link.

No total foram contemplados 61 ambulantes, que serão divididos em três grupos, que atuarão a cada dez dias dentro do mês de junho. Além deles, também foram selecionados para comercializar na área do evento oito bares e na categoria lanchonetes, cinco estabelecimentos.

Ao final do dia, uma reunião na sede da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) definiu como será a organização na área externa do Arraiá do Povo. Para que food trucks e barracas de bebidas alcoólicas atuem nesse setor, será realizado um edital para que os os ambulantes sejam escolhidos por meio de sorteio público. “Nesta reunião, apresentamos o projeto do Arraiá do Povo, onde alinhamos e informamos, previamente, a relevância do apoio da Emsurb ao evento. O intuito é que tenhamos 30 dias de forró com vendedores ambulantes em locais adequados e a estrutura funcionando. Ainda queremos continuar as tratativas para que possamos garantir um festejo com vias públicas limpas e o destino correto do lixo, nessa parceria onde o Governo a Prefeitura estejam comprometidos com a cultura”, ressaltou o diretor de Promoção, Marketing e Eventos da Secretaria de Estado do Turismo, Gustavo Paixão.

O diretor de Orlas e Parques da Emsurb, José Olino de Castro, falou sobre a etapa de confecção do edital, ainda sem prazo de divulgação. “Depois de redigido o edital e publicado, serão tomadas as medidas necessárias para a realização do sorteio dos espaços. Ainda não podemos adiantar quantas vagas serão destinadas. Isso só será conhecido depois de um estudo realizado na área, mas adiantamos que os segmentos das atividades referem-se a espaços destinados a foods trucks e drinks”, explicou.

Foto: Rebeca Alves/ Emsurb