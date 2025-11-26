Funcap divulga o resultado do sorteio para a concessão de comércio e ambulantes na Vila do Natal Iluminado, na Orla da Atalaia, em Aracaju

A Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) realizou, na manhã desta quarta-feira, 26, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, o sorteio que definiu os comerciantes e ambulantes que desejam atuar na terceira edição da Vila do Natal Iluminado.

O evento, que tem início na próxima sexta-feira, 5, e segue até 28 de dezembro, integra arte, cultura, lazer e empreendedorismo, oferecendo programação diversificada para toda a família. O resultado completo do sorteio está disponível no site da Funcap, na aba Editais.

O chamamento público nº 51/2025 contemplou diversas categorias comerciais, totalizando mais de 70 oportunidades de credenciamento. Entre elas, estão praça de alimentação, ambulantes de alimentos e brinquedos, trenzinhos e carrinhos elétricos, piscina de bolinhas gigante, brinquedos infláveis, bares e restaurantes. Os valores de permissão variam de R$ 100,00 a R$ 10 mil, conforme a categoria, e o pagamento deverá ser efetuado em até cinco dias úteis, após a publicação do resultado final.

Entre os contemplados no sorteio destinado a ambulantes e demais segmentos está a pipoqueira Adriana Dias, que participa da Vila do Natal Iluminado pela segunda vez. “Agradeço muito ao Governo do Estado e à Funcap pela oportunidade oferecida a nós, pais e mães de família. Só quem é ambulante sabe das dificuldades que enfrentamos, e a Vila é um alívio e uma esperança. Fui sorteada novamente, e minha expectativa é maravilhosa porque essa renda faz muita diferença na vida da minha família”, afirmou.

Ana Paula Da Silva, que comercializa artigos religiosos, também foi selecionada. “Já participei de vários eventos promovidos pelo Governo e espero que este ano seja ainda melhor que o anterior, pois essa renda é excelente. Antes, não tínhamos essas oportunidades e, hoje, conseguimos sustentar nossas famílias. Só tenho a agradecer pela chance de levar o pão de cada dia para casa e pelo empenho do Governo e da Funcap em garantir as vilas todos os anos para nós”, considerou.

Próximo sorteio

Nesta quinta-feira, 27, às 8h, acontece, na sede da Funcap, localizada na rua Vila Cristina, bairro 13 de Julho, em Aracaju, o sorteio para bares, restaurantes e lanchonetes.

Vila do Natal Iluminado

Consolidada como um dos maiores eventos do calendário cultural do estado, a Vila do Natal Iluminado reúne milhares de visitantes e oferece uma programação diversificada. Assim como nas edições anteriores, a Vila contará com atrações temáticas e espaços dedicados ao público infantil e familiar. Entre as atrações já previstas estão montanha-russa, roda-gigante, pista de patinação, casa do Papai Noel, arena gamer, teatro com duas sessões gratuitas por dia, espaço multissensorial, paradas natalinas, artesanato, economia solidária e personagens temáticos interagindo com o público.

Foto: Thiago Santos