Funcap divulga resultado final do edital da Lei Paulo Gustavo

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), divulga nesta terça-feira, 30, o resultado final da fase documental do edital da Lei Paulo Gustavo (LPG) – Demais Linguagens. O edital abrange mais de 20 segmentos artísticos, refletindo a diversidade e riqueza cultural do estado.

O resultado final está disponível para consulta no site oficial da Funcap, na seção ‘Editais‘, bem como no Mapa Cultural de Sergipe. Os proponentes aptos serão contatados pela Funcap para dar continuidade às próximas etapas previstas no edital, incluindo a assinatura do termo de execução.

É importante destacar que o edital Demais Linguagens da LPG contempla um total de 11 categorias que englobam diversas manifestações culturais. Entre elas, estão: Moda, Música, Artes Cênicas/Teatro, Artes Visuais, Artesanato, Leitura, Escrita e Oralidade, Patrimônio Cultural, Cultura Popular, Gastronomia, Economia Criativa e Cultura Urbana.

A Funcap reitera seu compromisso em impulsionar e valorizar a produção cultural local, promovendo a diversidade e o fortalecimento das expressões artísticas em Sergipe.

Foto: Igor Matias