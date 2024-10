Funcap e Secretaria do Trabalho divulgam resultado do edital

A Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) divulgou nesta segunda-feira, 7, o resultado do edital 127/2024 para o credenciamento e a seleção de interessados na autorização de uso de espaços para comercialização de artesanato, moda autoral, alimentos e itens reciclados do projeto Recria na Vila da Criança, uma realização do Governo de Sergipe. Foram 15 selecionados para Artesanato e Moda Autoral; oito selecionados para a comercialização de alimentos pela Economia Solidária; e quatro para a comercialização de itens do projeto Recria.

A Vila da Criança ocorrerá no período de 7 a 26 de outubro de 2024, na Orla da Atalaia, em Aracaju. O edital foi aberto no último dia 3, quando a Secretaria de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) começou a receber as inscrições dos interessados, presencialmente e online. Até o domingo, 6, os interessados puderam realizar suas inscrições.

Ao todo, para venda de artesanato e moda autoral, a Secretaria de trabalho recebeu 29 inscrições; a Economia Solidária recebeu 28 inscritos; e do projeto Recria foram cinco inscrições realizadas.

Vila da Criança

O evento, realizado pelo Governo de Sergipe, conta com uma programação que inclui atividades culturais, lúdicas, recreativas e artísticas, além de um teatro e um cinema que funcionarão diariamente. A abertura ocorrerá às 18h do dia 7 de outubro, e o funcionamento será sempre das 17h às 22h.

Confira o resultado do edital.

Foto: Igor Matias