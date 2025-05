Funcap faz credenciamento de bares e restaurantes para Arraiá do Povo e Vila do Forró

A Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) iniciou, nesta quarta-feira, 7, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, o processo de credenciamento para uso de espaços comerciais voltados à exploração de bares e restaurantes durante o Arraiá do Povo e a Vila do Forró em 2025. Os dois eventos estão entre os mais importantes do calendário cultural de Sergipe e devem atrair milhares de visitantes ao longo dos 60 dias de programação.

O coordenador de eventos culturais da Funcap, Daniel Cabral, destaca que, além de estimular a economia, a ação também está alinhada à proposta de tornar os espaços culturais mais acolhedores e atrativos para o público. “Tudo é planejado para que o turista se sinta bem-vindo, tenha uma boa experiência e deseje retornar, trazendo inclusive novos visitantes. A circulação intensa de pessoas, tanto do interior quanto de outros estados, contribui diretamente para o fortalecimento do turismo e do comércio. Pensando, também, nos ambulantes, a ideia é ampliar o acesso à geração de renda, permitindo que mais famílias fortaleçam seus negócios”, afirma.

Entre os empreendedores que buscam uma vaga para atuar na Vila do Forró está Bruna de Assis, do ramo de bares de praia, que vê na iniciativa uma alternativa importante para manter o funcionamento do negócio durante a baixa temporada. “A gente veio tentar porque é uma oportunidade de renda extra e uma chance de continuar trabalhando. Muitos dos nossos clientes já estão acostumados a ir nos nossos estabelecimentos e, pela temática, tem tudo a ver com esse clima da Vila”, destaca.

Próximas etapas

O processo de seleção será dividido em duas fases. A primeira envolve a análise da documentação apresentada, com resultado da habilitação previsto entre os dias 8 a 12 de maio, no site da Funcap. Os empreendedores habilitados deverão apresentar propostas financeiras em envelopes lacrados, que serão abertos no dia 13 de maio, às 14h, no mesmo local das inscrições. A sessão será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Funcap e da TV Aperipê (canal 6.1). O resultado final será publicado em 14 de maio, e os selecionados terão até o dia 17 para efetuar o pagamento e garantir a autorização de uso do espaço.

Credenciamento para seleção de ambulantes

Nesta quinta-feira, 8, serão abertas as inscrições para concessão de uso precário e oneroso de espaços voltados à comercialização de comidas, bebidas, drinks e outros produtos durante o Arraiá do Povo e a Vila do Forró.

O prazo vai até sexta-feira, 9, das 8h às 13h, também na Praça de Eventos da Orla. O edital com todas as informações está disponível no site da Funcap, na aba “Editais”, e na plataforma Mapa Cultural de Sergipe.

Foto: Arthuro Paganini