Funcap lança concurso para reinado junino com prêmio de R$ 5 mil

A Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) realizará na próxima sexta-feira (19), o Concurso da Dama e do Cavalheiro no País do Forró que irá eleger o casal representante da maior festa popular de Sergipe, a escolha oficial, às 19h, no Complexo Cultural Gonzagão.

A premiação do casal vencedor dará reinado no País do Forró por 12 meses, além do valor em dinheiro de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para participar, basta comprovar que é integrante de uma quadrilha junina no Estado de Sergipe e preencher o formulário de inscrição de acordo com o regulamento (https://www.funcap.se.gov.br/editais/inscricao-e-regulamento-do-concurso-da-dama-e-do-cavalheiro-no-pais-do-forro/ ), entre os dias 9 a 16 de maio.