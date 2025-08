Funcap lança consulta pública para construção do PAR da PNAB Ciclo 2

A ação garante a participação da sociedade no planejamento das políticas culturais do estado

O Governo do Estado de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), abriu nesta semana a consulta pública para elaboração do Plano de Aplicação dos Recursos (PAR) referente à Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) Ciclo 2. A ação visa garantir a participação da sociedade civil no planejamento das políticas culturais do estado, fortalecendo a transparência e a escuta democrática.

A partir do dia 5 de agosto, as escutas públicas terão início com encontros presenciais nos oito territórios sergipanos. A participação também pode ser feita de forma online, por meio do formulário disponível no site da PNAB Sergipe. O objetivo é que artistas, produtores culturais, gestores, coletivos e demais cidadãos possam indicar as áreas culturais que consideram prioritárias e apresentar sugestões que contribuam com o desenvolvimento do setor em Sergipe.

Para o superintendente de Políticas Culturais da Funcap, Alisson Couto, a construção do segundo ciclo da PNAB precisa ser feita de forma conjunta com a sociedade civil. Ele destaca que o momento é decisivo e que é essencial ampliar os espaços de escuta em todo o estado. “O Brasil inteiro está mobilizado para que, até o dia 31 de agosto, possamos definir como a Política Nacional Aldir Blanc será aplicada neste novo ciclo. Por isso, é fundamental que essa construção aconteça em parceria com a sociedade civil.A Funcap tem se dedicado a percorrer todos os territórios sergipanos e também abriu a consulta online para garantir o maior alcance possível. Essa escuta é para toda a sociedade. Cultura é um direito coletivo,” destaca.

Além da etapa online, a Funcap também realizará as primeiras escutas públicas presenciais com representantes da sociedade civil e gestores culturais, promovidas em diferentes territórios do estado. Os encontros acontecem nas seguintes datas:

Território Alto Sertão – N SRA DA GLÓRIA – 05/08 (terça-feira) – 10h

Local: Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória

Endereço: Praça Filemón Bezerra Lemos (Praça do Coreto), Centro, Nossa Senhora da Glória – SE

Abrange: Canindé de São Francisco, Gararu, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Redondo e Porto da Folha.

Território Médio Sertão – N. SRA DAS DORES – 06/08 (quarta-feira) – 10h

Local: CDL Dores

Endereço: Av. Lojistas Humberto Azevedo Andrade, s/n, Bairro Fontinhas, Nossa Senhora das Dores

Abrange: Aquidabã, Cumbe, Feira Nova, Graccho Cardoso, Itabi e Nossa Senhora das Dores.

Território Centro Sul – SIMÃO DIAS – 07/08 (quinta-feira) – 10h

Local: Clube Cultural Caiçara

Endereço: Avenida Coronel Loyola, 99, Centro, Simão Dias

Abrange: Lagarto, Poço Verde, Riachão do Dantas, Simão Dias e Tobias Barreto.

Território Baixo São Francisco – NEÓPOLIS – 08/08 (sexta-feira) – 14h

Local: Centro Estadual de Educação Profissional Agonalto Pacheco

Endereço: Av. Sebastião Campos de Jesus Lima, s/n, entrada da cidade, Neópolis

Abrange: Amparo de São Francisco, Brejo Grande, Canhoba, Cedro de São João, Ilha das Flores, Japoatã, Malhada dos Bois, Muribeca, Neópolis, Pacatuba, Propriá, Santana do São Francisco, São Francisco e Telha.

Território Sul – ESTÂNCIA – 15/08 (sexta-feira) – 10h

Local: Câmara Municipal de Estância

Endereço: Rua Gumercindo Bessa, Centro, Estância

Abrange: Arauá, Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, Pedrinhas, Salgado, Santa Luzia do Itanhy, Tomar do Geru e Umbaúba.

Território Agreste Central – ITABAIANA – 16/08 (sábado) – 10h

Local: Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Campus Itabaiana

Endereço: Av. Ver. Olímpio Grande, s/n – Porto, Itabaiana – SE

Abrange: Areia Branca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, Itabaiana, Macambira, Malhador, Moita Bonita, Nossa Senhora Aparecida, São Miguel do Aleixo, Pinhão, Ribeirópolis, São Domingos e Pedra Mole.

Território Grande Aracaju – ARACAJU- 19/08 (terça-feira) – 19h

Local: Teatro Atheneu

Endereço: Rua Vila Cristina, 367 – São José, Aracaju

Abrange: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Itaporanga D’Ajuda, Laranjeiras, Maruim, Nossa Senhora do Socorro, Riachuelo, São Cristóvão e Santo Amaro das Brotas.

Território Leste Sergipano – CAPELA – 14/08 (quinta-feira) – 10h

Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Capela

Endereço: Praça Manoel Cardoso Souza, Centro.

Abrange: General Maynard, Rosário do Catete, Divina Pastora, Santa Rosa de Lima, Siriri, Capela, Japaratuba, Pirambu e Carmópolis

Ascom Funcap – Foto: Marco Ferro