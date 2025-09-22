Funcap leva ações culturais à 58ª edição do ‘Sergipe é Aqui’ em Amparo do São Francisco

Programação inclui atendimentos de suporte à Política Nacional Aldir Blanc, grafite e espetáculo teatral

Na próxima quarta-feira, 24, o município de Amparo do São Francisco, no Baixo São Francisco, receberá a 58ª edição do programa itinerante Sergipe é Aqui, promovido pelo Governo de Sergipe. A iniciativa leva serviços públicos e ações de cidadania para diversas regiões do estado, e contará mais uma vez com a participação da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), que prepara uma programação voltada ao fortalecimento da cultura e à valorização das tradições locais.

Entre as entregas no município, os agentes Territoriais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) estarão à disposição de artistas, artesãos e fazedores de cultura. O atendimento inclui suporte para criação e atualização de cadastros no Mapa Cultural de Sergipe, orientações sobre editais, elaboração e envio de projetos, além de acompanhamento técnico continuado para a execução das propostas. Essa atuação vem sendo fundamental para ampliar o acesso às políticas culturais em diferentes territórios.

A programação também contará com uma intervenção de arte urbana, realizada por meio do grafite. O painel irá retratar elementos da identidade local, reforçando a arte urbana como linguagem de pertencimento e memória coletiva. Além de revitalizar o espaço urbano com cores e símbolos, a ação aproxima a juventude das políticas públicas e deixa como legado um registro duradouro para a comunidade.

Outro destaque será a apresentação do espetáculo de teatro de rua “Balaio de Cantos, Contos e Encantos”, que levará ao público elementos da cultura popular sergipana. Classificado como categoria livre, o espetáculo garantirá acesso democratizado a diferentes públicos e reafirmará a importância do teatro popular na preservação do patrimônio imaterial do estado. A peça foi contemplada por meio de edital da Lei Paulo Gustavo (LPG), evidenciando a diversidade de linguagens apoiadas pelas políticas públicas de fomento à cultura.

A participação da Funcap em mais uma edição do programa reforça o compromisso do Governo de Sergipe com a democratização do acesso às políticas culturais, promovendo a valorização das manifestações artísticas e a interiorização da cultura em todas as regiões do estado.

Texto e Foto: Ascom Funcap