Funcap participa de ação com arquitetos e artesãos na CasaCor Sergipe

Na última segunda-feira, 4, a CasaCor Sergipe sediou um encontro entre arquitetos, expositores e artesãos que exibem seus produtos na Casa do Artesanato Sergipano. A iniciativa é do Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), em parceria com a Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap). Durante o evento, os arquitetos tiveram a oportunidade de conhecer de perto o trabalho dos artesãos sergipanos e explorar formas de integrá-lo em suas próprias exposições.

O presidente da Funcap, Gustavo Paixão, explicou que essa ação visa projetar o artesanato local para além das feiras tradicionais, inserindo-o em um contexto de sofisticação e inovação. “O artesanato sergipano está indo, depois desse movimento da CasaCor, para outro patamar. A curadoria realizada pela Seteem em parceria com a Funcap mostra o valor do nosso artesanato. Não é uma amostra qualquer, é a CasaCor. Todos os ambientes têm peças produzidas por artesãos sergipanos, em uma valorização que é reforçada pelo diálogo com a arquitetura e o design,” afirmou.

A integração entre o artesanato e o design de interiores reflete também uma política pública de estímulo à cultura e à economia local, materializada no projeto Viva Sergipe. De acordo com Gustavo Paixão, a proposta contempla contêineres de artesanato que serão instalados em praças públicas de oito territórios do estado. “Além disso, teremos uma loja na Orla de Aracaju que vai exibir uma amostra do nosso artesanato para os turistas, mostrando o que Sergipe tem de mais autêntico e criativo,” completou.

Valorização da identidade sergipana

O arquiteto Ézio Déda, envolvido diretamente no projeto, enfatizou que a presença de peças de artesanato em 30 dos 35 ambientes da CasaCor representa uma inovação no cenário da arquitetura e do design no Brasil. “Estamos falando de um projeto pioneiro, que já nasce grande. É uma quebra de paradigma significativa na valorização do que é nosso, da nossa sergipanidade. O que é feito à mão, com cuidado, tem um valor muito significativo. Esse reconhecimento é importante para Sergipe, e termos isso refletido na CasaCor é um passo fundamental,” disse ele.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, também marcou presença no evento e elogiou a integração entre o artesanato e o design de interiores, reforçando que seu governo tem dado atenção especial ao setor. “Quando convidei o secretário Jorge Teles para a pasta, disse que essa era a menina dos meus olhos. Nosso desafio é criar oportunidades para que o artesanato seja fonte de emprego e renda aos sergipanos,” afirmou.

Fábio Mitidieri destacou ainda o projeto de criação de um grande espaço do artesanato na Orla de Aracaju, no local onde atualmente funciona uma boate: “Transformaremos esse espaço em um centro representativo do artesanato sergipano, algo que nunca funcionou na prática, mas agora ganhará vida e luz ao expor o melhor do que produzimos. Isso mostrará aos turistas nossa identidade e trará benefícios econômicos”.

Artesãos comemoram a oportunidade

Irailde Alves, que trabalha com patchwork, ressaltou a visibilidade proporcionada pelo evento: “É uma grande oportunidade para quem nunca teve espaço de expor seu trabalho em eventos como a CasaCor. Isso nos permite mostrar o que produzimos com nossas próprias mãos, e dar ao público a chance de conhecer o nosso trabalho de perto”.

Outro depoimento veio da artesã Maria José da Silva, conhecida como ‘Lela Bordado’, que trabalha com bordados na Barra dos Coqueiros. Ela falou sobre o aumento da divulgação e valorização do artesanato sergipano. “Esse espaço vai melhorar bastante a divulgação do nosso trabalho, com um apoio que nunca tivemos antes. O Governo está ajudando muito, abrindo portas que nunca tivemos para comercializar nosso artesanato,” afirmou Lela.

Capacitação

O projeto contempla a qualificação e o aprimoramento dos artesãos. Com o apoio de entidades como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), os profissionais participarão de programas de capacitação que permitirão o aprimoramento de técnicas e o desenvolvimento de novos produtos. “Estamos unidos para fortalecer a produção artesanal de Sergipe, buscando ampliar o alcance dos nossos produtos e profissionalizar cada vez mais o setor”, destacou o secretário do Trabalho, Jorge Teles.

Jorge completou considerando que o artesanato sergipano movimentou mais de dois milhões de reais em vendas neste ano, uma conquista associada ao esforço contínuo de incluir o artesanato em eventos de grande visibilidade, como o Verão Sergipe e a CasaCor: “Esses eventos mostram que o artesanato sergipano tem valor, tem mercado e é uma parte importante da nossa identidade cultural. Estamos construindo pontes entre o artesanato, a arquitetura e o design, e isso sem dúvida vai transformar o setor”.

Foto: Reinaldo Moura