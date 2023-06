Funcionamento da 6ª Vara Federal de Sergipe será alterado no dia 13

No dia 13 de junho, a 6ª Vara Federal de Sergipe – Subseção Judiciária de Itabaiana funcionará em regime de plantão. A alteração no funcionamento da referida unidade leva em consideração a Portaria n. 98/2022, da Direção do Foro da Justiça Federal em Sergipe (JFSE), e a Lei Municipal n. 538/1983, que estabelece o dia 13 de junho como feriado em alusão ao Dia de Santo Antônio, padroeiro de Itabaiana.

Os prazos dos processos judiciais e administrativos que tramitem na referida Subseção ficam prorrogados para o primeiro dia útil imediatamente seguinte, 14 de junho, quarta-feira.