FUNCIONÁRIA DA SES É ATINGIDA POR ESTRUTURA DE TENDA DURANTE APROXIMAÇÃO DE HELICÓPTERO EM ARACAJU

Uma funcionária da Secretaria de Estado da Saúde (SES) ficou ferida superficialmente, neste sábado (08), após ser atingida pela estrutura de uma tenda utilizada no evento Opera Sergipe em Aracaju.

A funcionária foi atendida por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que estava no local e passa bem.

Em nota, o governo do estado informou que a ocorrência foi registrada quando a aeronave do Grupamento Tático Aéreo (GTA), que havia sido acionada para participar do evento, realizava o pouso. Ao perceber que uma das tendas havia se desprendido foi realizada uma arremetida e o pouso ocorreu em um ponto afastado da estrutura solta.

A nota diz ainda que a operação transcorreu sem intercorrências graves, e todas as medidas de segurança foram adotadas para garantir a integridade de todos os envolvidos.

