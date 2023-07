Funcionários demitidos de obra em Aeroporto voltam a protestar

Um grupo de trabalhadores se reuniu nesta sexta-feira (14), e fecharam uma das vias que dá acesso ao Aeroporto Santa Maria, em Aracaju. A manifestação fechou um trecho da Avenida Senador Júlio César Leite, por cerca de duas horas. Fogo foi ateado a pneus.

Os manifestantes alegam que foram desligados da obra de revitalização do aeroporto sem a garantia de nenhum direito trabalhista.

Segundo os trabalhadores, cerca de 900 operários foram demitidos há dois meses e ficaram sem salários, rescisões e depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Eles informaram que já tiveram reuniões com representantes do Consórcio Voa Nordeste, responsável pela obra, mas o problema não foi resolvido.

Foto redes sociais