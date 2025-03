Fundação Mamíferos Aquáticos promove ação pelo Dia Mundial da Água

Iniciativa visa arrecadar 500 garrafas PET para preencher escultura de Peixe-boi instalada no RioMar Aracaju, em troca de uma pelúcia da FMA Store

Em celebração ao Dia Mundial da Água, a Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA) realizará uma ação sustentável no dia 22 de março, no RioMar Aracaju. A campanha convida o público a contribuir com a arrecadação de garrafas PET para a montagem de uma escultura de peixe-boi em tamanho real (4 metros), instalada no Piso L1, em frente à Cobasi.

Para participar, basta doar 10 garrafas PET e realizar um cadastro no App RioMar Aracaju. Como forma de incentivo, cada doador receberá uma pelúcia exclusiva da FMA Store, limitada a uma unidade por CPF. A ação acontece das 10h às 22h ou enquanto durar o estoque de brindes.

O objetivo da iniciativa é arrecadar 500 garrafas PET para preencher a estrutura metálica da escultura, promovendo conscientização ambiental e reforçando a importância da preservação dos recursos hídricos e da vida marinha.

Sobre a Fundação Mamíferos Aquáticos

A Fundação Mamíferos Aquáticos é uma organização sem fins lucrativos dedicada à pesquisa, conservação e reabilitação de mamíferos aquáticos, com foco especial no peixe-boi-marinho, uma espécie ameaçada de extinção.

Serviço

O quê? FMA promove ação sustentável no Dia Mundial da Água. A ação irá presentear os participantes com uma pelúcia da FMA Store.

Quando? Sábado, 22 de março, das 10h às 22h (ou enquanto durar o estoque)

Onde? Piso L1, em frente à Cobasi – RioMar Aracaju.

Como participar? Mediante doação de 10 garrafas PET + cadastro no App RioMar Aracaju.

Lotti+Caldas Comunicação – foto divulgação