Fundação Parreiras Horta reúne gestores para discutir planejamento estratégico 2025

Para alinhar estratégias e fortalecer ainda mais os serviços ofertados, a Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH) discutiu o planejamento estratégico para o calendário anual 2024-2025 das unidades do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) Serviço de Verificação de Óbito (SVO) e Administrativo. A FSPH reuniu gestores para ouvir as áreas para consolidar um modelo de gestão institucional voltado para otimização dos serviços.

Segundo o diretor geral interino da FSPH, Charles Leal, a reunião do planejamento estratégico foi um importante momento para alinhamento das necessidades de todas as áreas das unidades. “Nosso trabalho, enquanto gestores e equipe, está focado na prestação de serviços de qualidade para a população do estado”, frisou.

O trabalho coordenado pela Assessoria de Planejamento da FSPH contou com a apresentação do Plano Plurianual (PAA), dos serviços das áreas técnicas e das áreas administrativas da Fundação, com ênfase nos avanços alcançados em 2024 e direcionamentos para 2025. No segundo momento, os gestores também fizeram análises dos pontos fracos e fortes da instituição, que necessitam de mudanças ou adequações.

“A realização do planejamento estratégico foi uma ocasião em que todos os líderes puderam entender o funcionamento das áreas administrativas e técnicas, para sinalizar e monitorar as melhorias adotadas com vistas à promoção de políticas públicas de saúde. Dessa forma, colocamos em prática a governança e fomentamos a nova missão, visão e valores definidos com a colaboração de todos os atores sociais envolvidos”, explicou o coordenador do Planejamento da Fundação, Edwards de Oliveira Santos Silva.

Serviços

Em sua apresentação, a superintendente do Hemose, Fernanda Kelly Fraga Oliveira, pontuou importantes avanços da hemoterapia em Sergipe. “Este ano conseguimos a creditação junto à Hemobras, para fornecimento do plasma utilizado na produção de medicamentos. Também realizamos a primeira plasmaférese em parceria com o Hospital Universitário. Seguimos trabalhando, buscando a ampliação e promoção de serviços para colaborar com o atendimento da rede hospitalar”, ressaltou a gestora.

De acordo com o superintendente do Lacen, Cliomar Alves, as ferramentas de planejamento são essenciais para mapear os avanços e avaliar o que precisa melhorar. “Através do diagnóstico situacional dos laboratórios, parque tecnológico, insumos e fornecedores podemos definir as melhores estratégias para o gerenciamento da rede laboratorial. Nós temos um cronograma que está em curso para implantação de novos testes moleculares de agravos que terão o tempo resposta reduzidos de 15 para até 4 dias. Isso representa uma conquista para Rede Estadual de Saúde”, frisou.

Dados epidemiológicos

Ainda na oportunidade, a superintendente do Serviço de Verificação de Óbito (SVO), Patrícia Ribeiro, salientou a necessidade de fortalecer a rede de investigação de óbitos decorrentes de causas naturais. “Estamos trabalhando intensamente para oferecer serviços de qualidade. Em breve a unidade estará funcionando em um prédio novo, mais equipado, para atendimento das famílias e produção de dados epidemiológicos que vão subsidiar as políticas de prevenção e tratamento da população sergipana”, relatou Patrícia.

