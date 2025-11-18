Fundação Renascer inaugura unidade de emissão de documentação para adolescentes

Na manhã desta terça-feira, 18, a Fundação Renascer inaugurou uma unidade de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). O serviço será destinado a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, pós-medida, seus familiares e também aos servidores da instituição. A iniciativa integra o Termo de Cooperação nº 24/2024, firmado em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE) e funcionará no Serviço de Atendimento Integral (SAI), localizado na Avenida Tancredo Neves, em Aracaju.

O espaço conta com equipamentos completos para cadastro e confecção do documento, incluindo computador, leitor biométrico, scanner, câmera fotográfica e equipe treinada. Dessa forma, os adolescentes terão acesso à emissão da documentação civil ainda no processo inicial de ingresso ao sistema socioeducativo. Segundo o coordenador do SAI, Henrique Martins, a implantação da unidade representa um avanço significativo para a garantia de direitos e o acesso dos jovens a serviços públicos fundamentais.

“A documentação civil é essencial para que adolescentes e familiares tenham acesso à educação, saúde, trabalho e programas sociais. Além disso, evita a exposição dos jovens, que não precisarão se deslocar para outros órgãos. É motivo de alegria ver esse trabalho sendo realizado aqui na Fundação Renascer. Mais um avanço importante para a socioeducação”, destacou.

Um dos socioeducandos atendidos pela nova unidade, 16 anos, ressaltou a importância do documento para reconstruir sua vida após retornar ao convívio social. “Poder tirar meu documento significa muito. Eu não tinha mais nada, perdi tudo. Agora, posso estudar, fazer cursos e seguir minha vida. Agradeço à Fundação Renascer e a toda a equipe pela oportunidade”, afirmou.

Foto: Ascom Fundação Renascer