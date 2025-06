Fundação Renascer promove ato de coleta para doação de sangue

Nesta sexta-feira, 27, a Fundação Renascer, em parceria com o Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe (IHHS), promoveu uma ação para coleta de sangue. A atividade ocorreu no auditório da Fundação, com a participação de servidores e funcionários. Durante a iniciativa, os colaboradores passaram por uma triagem para, em seguida, realizarem a doação.

O IHHS é um centro de excelência médica, criado por hematologistas, que atua com o máximo rigor científico e utiliza recursos de última geração em todos os procedimentos da área hemoterápica (banco de sangue). A instituição segue padrões que garantem a qualidade e a confiabilidade dos serviços prestados. Atendendo às redes pública e privada, o IHHS assegura a máxima qualidade na segurança transfusional dos pacientes.

Segundo o enfermeiro do Instituto de Hematologia de Sergipe, Gilberto Melo, o mês de junho é um período crítico para doações de sangue. “É de grande alegria para nós, do Instituto de Hematologia, conseguir fechar essa parceria para captar essas bolsas de sangue no período junino. Durante a doação é feita uma punção única, onde são coletados três tubos laboratoriais para triagem sorológica do doador, além de, em média, 450 ml de sangue. Com isso, é possível salvar até quatro vidas”, explicou.

Nos últimos dois anos, o Brasil registrou um aumento de 1,9% no número de bolsas de sangue coletadas, passando de 3,25 milhões em 2023 para 3,31 milhões em 2024. Esse crescimento também pode ser observado em Sergipe, onde, no mesmo período, a quantidade de bolsas coletadas subiu de 28.165 para 29.459, um crescimento de 4,5%. Até maio deste ano, já foram coletadas mais de 830 mil bolsas de sangue em todo o país, sendo 5,7 mil apenas no estado sergipano.

Para a funcionária da Fundação Renascer, Claúdia da Conceição, doar sangue é um gesto de solidariedade que salva vidas. “Saber que a minha doação pode salvar até quatro vidas me enche de orgulho. É um ato de amor ao próximo e de responsabilidade social. Fico feliz em fazer parte dessa ação e incentivar mais pessoas a contribuírem”, disse.

