Fundação Renascer, UFS e Universidade de Cambridge, firmam parceria de estudos

Como forma de fortalecer as interfaces do sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Fundação Renascer, entidade socioeducativa vinculada à Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc), recebeu na última segunda-feira (20), Estudantes da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e o Prof.Dr. da Universidade de Artes de Londres, Mark Lewis.

A visita teve como objetivo, evidenciar as boas práticas socioeducativas em diferentes instituições, através de uma abordagem de captação de imagens e produção cinematográfica documental no Centro de Atendimento ao Menor (Cenam), já desativado e na Comunidade de Atendimento Socioeducativo Masculina (Casem), em Nossa Senhora do Socorro. Para o Professor, Lucas Miranda, o projeto é intitulado pelo tema ‘Janela de Fuga’, para a produção de um documentário que aborda a socioeducação. “ A ideia é produzir um documentário, ou seja, uma análise comparada com os avanços e estratégias para redução de violência com os socioeducandos, levando em consideração o Estado de Sergipe, Paraíba, Toronto e Londres”, disse.

Para o Presidente da Fundação Renascer, Samuel Barreto, a produção do projeto executado pelos estudantes da UFS, é uma forma de mostrar os avanços na socioeducação. “É uma honra receber esses estudantes nas unidades socioeducativas da Renascer para mostrar o verdadeiro significado da socioeducação e seus respectivos avanços, tanto na educação, capacitação e profissionalização”, afirmou.

A recepção dos estudantes ocorreu no auditório da Fundação Renascer e contou com o Reitor da UFS, Valter Joviniano de Santana, Estudantes do curso de Relações Internacionais, o Trio do Forró na Veia e muitas comidas típicas.

