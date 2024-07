Fundat abre 1.300 vagas em oficinas online no mês de julho, em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), está com inscrições abertas para 1.300 vagas em oficinas online do mês de julho. As aulas serão iniciadas no dia 16 de julho e os interessados podem se inscrever enquanto durarem as vagas.

As oficinas terão carga horária de duas a três horas e estão distribuídas nos turnos da manhã, tarde e da noite, com aulas ministradas por instrutores cadastrados na Fundat. São elas: Instagram e Marketing, Gestão de Pessoas, Operador de Caixa, Técnicas em Vendas, Recepcionista, Atendimento com Qualidade, Atendente Balconista, Entrevista de Emprego, Noções Básicas de Excel, Noções de Primeiros Socorros, Auxiliar Administrativo, Vendas Online, Oratória.

Inscrições

Os interessados em participar das oficinas precisam ter idade a partir de 14 anos, e para realizar a matrícula deverão comparecer na sede da Fundat, no calçadão da rua João Pessoa, nº 127, das 7h às 17h, portando RG, CPF e comprovante de residência da capital. Os links de acesso à aula serão enviados aos inscritos através do WhatsApp cadastrado no momento da inscrição, 24h antes do início da aula.

Fonte: Fundat