Fundat abre duas novas turmas para oficina de Manipulação de Alimentos

Nesta etapa 130 vagas estão disponíveis para capacitar os empreendedores

Na próxima sexta-feira, 19, a Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) reabre o período de inscrições para 130 novas vagas da oficina de Manipulação de Alimentos.

Apesar da oficina ser voltada aos comerciantes ambulantes que desejam aperfeiçoar as técnicas de armazenamento e cuidados com os alimentos, qualquer pessoa, acima dos 16 anos, pode participar da capacitação que terá duração de 08h e será realizada em parceria com a Escola do Legislativo (Elese).

Novamente os participantes serão divididos em duas turmas, a primeira delas realizada no dia 23 e a segunda no dia 30 de maio, das 08h às 17h. Os interessados devem realizar a sua inscrição na sede da Fundat, localizada no Calçadão da João Pessoa, 127, das 07h às 17h. Para efetuar o cadastro é necessário apenas apresentar RG, CPF e comprovante de residência de Aracaju.

Ascom Fundat