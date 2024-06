Fundat abre primeira turma de Informática Básica de 2024

Nesta quinta-feira, dia 13, a Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), abrirá as inscrições para as 48 novas vagas do curso de Informática Básica, realizado em parceria com a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA).

Nesta primeira edição do curso do ano, serão ofertadas duas turmas: a primeira realizada no turno da manhã, das 08h às 12h, e a segunda no turno da tarde, das 13h às 17h, ambas com início no dia 17 de junho e conclusão no dia 23 de julho.

Os interessados devem comparecer à sede da Fundat, no calçadão da rua João Pessoa, 127, das 7h às 17h, ou na Associação ADRA, na rua Oito, n° 80, no bairro Farolândia, para efetuar a sua inscrição.

Os pré-requisitos para participar deste curso é possuir pelo menos ensino fundamental 2 incompleto e idade a partir dos 16 anos. Os documentos necessários são RG, CPF e Comprovante de Residência de Aracaju.

Arte: Ascom Fundat