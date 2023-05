Fundat disponibiliza novas vagas de emprego em várias áreas

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) anunciou novas vagas de emprego em Aracaju. As novas vagas de emprego para ampla concorrência e para as pessoas com deficiência (PcD), com ou sem experiência.

Os interessados que preencherem os pré-requisitos estabelecidos devem se candidatar aos processos seletivos, cadastrando ou atualizando o currículo na sede da Fundat, que fica localizada no calçadão da Rua João Pessoa, 127, Centro. É preciso levar RG, CPF, certificados de conclusão de curso (se houver) e currículo.

A Fundat funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações através do número (79) 3179-1331.

Confira as vagas:

Ampla concorrência

Estágio em análise e desenvolvimento de sistemas

Manobrista

Estágio em telemarketing

Entregador técnico de veículos

Técnico em instrumentação de máquinas industriais

Chefe de caixa

Estoquista

Recepcionista de salão

Mecânico

Auxiliar de cozinha

Manicure

Açougueiro

Pessoa com Deficiência (PCD)

Servente de obras

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de almoxarife

Servente para serviços gerais