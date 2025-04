Fundat conclui com sucesso a primeira edição do projeto QualificAJU

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) encerrou com êxito a primeira edição do QualificAJU, um projeto que oferece gratuitamente cursos e oficinas online voltados para a qualificação profissional. A iniciativa, que conta com o apoio de voluntários, busca atender especialmente aqueles que não têm disponibilidade para participar de cursos presenciais no período diurno.

As aulas foram ministradas via YouTube, proporcionando um formato acessível e dinâmico. Dentre as primeiras oficinas oferecidas estavam: Comunicação nos Relacionamentos Interpessoais no Trabalho, Português Básico e Inglês Básico. Com a finalização do curso, em breve os participantes terão acesso aos certificados de forma gratuita.

Segundo Roberta Anjos, participante das oficinas de Comunicação e Português básico, a experiência foi enriquecedora. “A Prefeitura de Aracaju e a Fundat estão de parabéns por disponibilizar o QualificAJU. Para mim, foi muito interessante desfrutar de aulas de alto nível, com temas bem pertinentes, sem precisar sair de casa. Já estou ansiosa para as próximas oficinas e já comecei a divulgar o projeto”, destacou.

Além de Roberta, diversos alunos demonstraram grande satisfação com o conteúdo ministrado, deixando vários comentários de elogio e agradecimento. Henrique Santos, participante do curso de português básico, destacou a qualidade do ensino; “Foi uma grande satisfação participar da aula, com tudo sendo esclarecido com excelência. “Já Andrea Tavares ressaltou a relevância das aulas para sua aprendizagem: “Rever esses assuntos tão pertinentes foi de enorme contribuição. Gratidão!”

Diante do sucesso da primeira edição, a Fundat já está organizando a próxima fase do QualificAJU. Em breve, serão divulgadas novas oportunidades para os interessados. Além disso, aqueles que desejam contribuir como voluntários podem entrar em contato com a Fundação e fazer parte dessa corrente do bem, ajudando na formação profissional de mais pessoas.

Para mais informações, acompanhe os canais oficiais da Fundat. Contato: (79) 9 9152-1009

Ascom Fundat